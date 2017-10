JAKARTA - Kategori Aktris Wanita Terfavorit dalam ajang Panasonic Gobel Awards 2017 berhasil diraih oleh Prilly Latuconsina. Wanita berusia 21 tahun ini mempersembahkan piala kemenangan kepada para penggemar setianya, Prillvers.

"Alhamdulliah puji syukur kepada Allah, terima kasih keluarga saya yang deg-degan di rumah. Dan pastinya untuk fans saya yang terus mendukung sampai saat ini," kata Prilly dalam pidato kemenangannya.

Ini menandakan trofi ketiga yang diterima oleh bintang Danur ini dalam acara Panasonic Gobel Awards sejak 2015 silam. Tentu, penghargaan tersebut dinilai Prilly sangat berharga sebagai bentuk apresiasi untuk dirinya selama berkiprah di belantika pertelevisian Indonesia.

"Dan ini yang ketiga kalinya, terima kasih Panasonic Gobel Awards, selamat malam semuanya," sambungnya.

Prilly sendiri berhasil menyingkirkan pesaing berat lainnya untuk kategori kali ini termasuk, Dewi Perssik, Irish Bella, Natasha Wilona dan Ranty Maria.

Sebelumnya, Raffi Ahmad, Dahsyat, Deddy Corbuzier, Adit & Sopo Jarwo, Rumah Uya, Pesbuker, Seputar Indonesia, Najwa Shihab, Baper (RCTI), Me vs Mami hingga One Pride MMA (TV ONE) juga sudah memboyong pulang piala kemenangan di ajang Panasonic Gobel Awards 2017.

Malam puncak Panasonic Gobel Awards 2017 sendiri tengah berlangsung sejak pukul 21.00 WIB. Usung tema Ragam Pesona Indonesia, acara ini ditayangkan secara live oleh RCTI dan MNCTV.

Bakal ada 24 penghargaan yang disiapkan bagi insan pertelevisian Indonesia. Sebanyak 18 kategori merupakan kategori terfavorit pilihan keluarga dan 6 kategori terbaik pilihan juri.

Panasonic Gobel Awards 2017 diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Jumat (27/10/2017). Ajang penghargaan tersebut dihadiri oleh berbagai public figure juga perwakilan setiap stasiun televisi yang masuk nominasi.

(edi)