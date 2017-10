JAKARTA – Pevita Pearce kembali membuat sedih para penggemarnya. Kali ini, wanita yang akrab disapa Pev tersebut mengunggah sebuah foto dengan seorang pria di atas sebuah ranjang.

Komentar pun langsung membanjiri kolom komentar akun Instagram Pevita. Padahal pemain film 5 Cm tersebut hanya berfoto dengan salah satu teman lamanya.

“Fix tahun 2017 tahun terberat, Raisa nikah, Chelsea Islan udah punya pacar, sekarang Pevita juga udah punya pacar, kuatkanlah hambamu iniiii ya tuhannn,” tulis @danilprasetyo.

“Yahhh. Sakit hati gua,” tambah @reverensia.

Padahal dalam foto tersebut, Pevita memberikan caption yang cukup menghibur. Dengan tatapan serius ke arah kamera dan menahan dagu, Pevita dan Ichsan seolah ingin menunjukan bahwa ada sesuatu yang harus mereka bicarakan.

“There’s something we need to taco about,” tulis Pevita.

(aln)