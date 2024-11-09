Pevita Pearce Unggah Momen Spesial di Dalam Mobil, Lagu yang Diputar Bikin Salfok

JAKARTA - Pevita Pearce kini tengah menikmati momen bahagia sebagai istri dari Mirzan Meer. Baru-baru ini, ia membagikan momen di dalam mobil bersama suaminya melalui media sosial.

Meski wajah Mirzan tak terlihat dalam foto, suaminya tampak menyetir di sebelahnya, sementara Pevita mengambil selfie dari dalam mobil.

Dalam foto tersebut, Pevita tampil stylish dengan outfit berwarna ungu. Dengan riasan natural dan rambut yang dibiarkan tergerai, kecantikannya semakin terpancar. Ia juga menambahkan sentuhan kacamata hitam yang disematkan di kepalanya.

Namun, yang membuat netizen salah fokus adalah lagu yang diputar Pevita selama perjalanan. Bukannya mendengarkan lagu barat atau pop kekinian, Pevita justru memutar lagu dangdut klasik "Goyang Inul" milik Inul Daratista.

Tentu saja, ini membuat banyak netizen terkejut karena tidak menyangka Pevita mendengarkan dangdut.

Unggahannya langsung dibanjiri berbagai komentar dari netizen: