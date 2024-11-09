Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pevita Pearce Unggah Momen Spesial di Dalam Mobil, Lagu yang Diputar Bikin Salfok

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |19:09 WIB
Pevita Pearce Unggah Momen Spesial di Dalam Mobil, Lagu yang Diputar Bikin Salfok
Pevita Pearce Unggah Momen Spesial di Dalam Mobil, Lagu yang Diputar Bikin Salfok (Foto: IG Pevita)
A
A
A

JAKARTA - Pevita Pearce kini tengah menikmati momen bahagia sebagai istri dari Mirzan Meer. Baru-baru ini, ia membagikan momen di dalam mobil bersama suaminya melalui media sosial. 

Meski wajah Mirzan tak terlihat dalam foto, suaminya tampak menyetir di sebelahnya, sementara Pevita mengambil selfie dari dalam mobil.

Dalam foto tersebut, Pevita tampil stylish dengan outfit berwarna ungu. Dengan riasan natural dan rambut yang dibiarkan tergerai, kecantikannya semakin terpancar. Ia juga menambahkan sentuhan kacamata hitam yang disematkan di kepalanya.

Pevita Pearce Unggah Momen Spesial di Dalam Mobil, Lagu yang Diputar Bikin Salfok
Pevita Pearce Unggah Momen Spesial di Dalam Mobil, Lagu yang Diputar Bikin Salfok

Namun, yang membuat netizen salah fokus adalah lagu yang diputar Pevita selama perjalanan. Bukannya mendengarkan lagu barat atau pop kekinian, Pevita justru memutar lagu dangdut klasik "Goyang Inul" milik Inul Daratista. 

Tentu saja, ini membuat banyak netizen terkejut karena tidak menyangka Pevita mendengarkan dangdut.

Unggahannya langsung dibanjiri berbagai komentar dari netizen:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123418/pevita_pearce-aCBH_large.jpg
Pevita Pearce Ungkap Perubahan Hidup Setelah Menikah dengan Mirzan Meer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122014/pevita_pearce-Ga5W_large.jpg
Punya Suami, Ramadan Pevita Pearce Semakin Bermakna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098737/pevita_pearce-NAzl_large.jpg
Pevita Pearce Ungkap Perjalanan Cinta dengan Mirzan Meer Sejak 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/206/3081335/pevita_pearce-oGQ2_large.jpg
5 Film Pevita Pearce Paling Ikonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078693/pevita_pearce-9ZWK_large.jpg
So Sweet, Ini Janji Manis Pevita Pearce untuk Mirzan Meer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077905/pevita_pearce-0f95_large.jpg
Cantiknya Pevita Pearce di Malam Berinai, Bak Artis Bollywood
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement