HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pevita Pearce Ungkap Perjalanan Cinta dengan Mirzan Meer Sejak 2022

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |19:50 WIB
Pevita Pearce Ungkap Perjalanan Cinta dengan Mirzan Meer Sejak 2022 (Foto: IG Pevita)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Pevita Pearce dengan Mirzan Meer pada 20 Oktober 2024 menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Pasalnya, Pevita selama ini jarang membagikan kisah cintanya secara terang-terangan.

Namun, di balik kesan pernikahan yang terlihat mendadak, tersimpan perjalanan cinta yang cukup panjang. Ternyata, Pevita dan Mirzan telah menjalin hubungan sejak tahun 2022.

Banyak yang salah menduga bahwa Mirzan adalah sosok baru dalam hidup Pevita. Melalui unggahan terbaru di Instagram, Pevita mengungkapkan bahwa Mirzan hadir sebagai penyembuh luka setelah patah hati yang dialaminya pada tahun 2021. Kehadiran Mirzan membawa kebahagiaan hingga akhirnya hubungan mereka bertahan selama dua tahun dan berakhir di pelaminan.

Pevita Pearce Bagikan Perjalanan Cintanya dengan Mirzan Meer Sejak 2022

Dalam video yang dibagikan oleh Pevita, ia terlihat sangat bahagia melakukan berbagai kegiatan bersama Mirzan, mulai dari momen santai hingga perjalanan mereka menuju pernikahan pada 2024.

Bagi Pevita, perjalanan dari tahun 2021 yang penuh air mata hingga kebahagiaan bersama Mirzan di 2024 menjadi pengalaman hidup yang sangat berharga.

"Pelajaran dan kenangan. Terima kasih 2021-2024," tulis Pevita dalam unggahan di Instagram-nya, @pevpearce, Rabu (25/12/2024).

1 2
