JAKARTA - Sukses di dunia musik ternyata tak cukup membuat Agnez Mo berpuas diri untuk terus mengembangkan bakatnya di bidang lain, yakni bisnis. Setelah bisnis kuliner, kali ini penyanyi berusia 31 tahun tersebut menjajal bisnis digital platform di bidang fashion.

Bisnis tersebut digagas Agnez karena dirinya merasa sangat malas untuk pergi ke pusat perbelanjaan hanya untuk membeli sebuah barang. Oleh sebab itu, ia langsung berdiskusi dengan sang kakak kalau dirinya ingin "membangun" sebuah mall berbasis online.



"Saya tipe orang yang males banget pergi ke mall terus ke suatu tempat hanya untuk beli sepasang sepatu. Saya males banget," ujar Agnez Mo saat ditemui di Lucy In The Sky, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis 26 Oktober 2017.



"Akhirnya saya ngobrol sama kakak saya I think we nedd to have our own "mall". Fashion platform yang pada akhirnya memudahkan orang-orang untuk shop what they like. I need to have a mall a digital mall with one hundred stores  yang di aman satu toko menyediakan banyak pilihan buat mereka. Start as and Idea ya udah gitu mulai deh berkembang," paparnya.

Secara singkat, penyanyi yang baru saja merilis album X ini menjelaskan kalau bisnisnya berbentuk seperti mall digital, yang mana semua orang bisa mengunjungi aplikasi tersebut.



"Jadi pada akhirnya saya pikir oh gimana ya caranya supaya orang-orang Indonesia ini bisa beli barang cepat, karena kadang kalau kita beli dari digital store di luar Indonesia kadang biaya pengirimannya lebih mahal dari produknya," ucap Agnez Mo.



"Jadi saya kepengin ada fashion digital platform untuk orang-orang Indonesia di mana orang bisa pergi ke mal digital itu. Simpelnya kayak mall tapi digital mall," tutupnya.





(edi)