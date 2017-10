JAKARTA - Mike Lewis turut menghadiri acara screening film terbaru Columbia yang berjudul Flatliners. Mantan suami Tamara Bleszynski ini mengaku suka meski filmnya memberikan banyak adegan menyeramkan di dalamnya.

Mike menuturkan bahwa ia sangat suka dengan pesan moral yang ada di dalam film tersebut. Flatliners kali ini memang sedikit berbeda dengan film Flatliners yang dirilis di tahun 1990.



“Menurut aku ini filmnya bagus karena it has a really good moral story. Karena walaupun ada thriller dan horror tapi the bottom line of the story ngajarin kita bahwa setannya benar-benar ada di dalam diri kita bukannya di luar,” kata Mike tanpa ingin mengeluarkan spoiler filmnya.

Ia pun memastikan bahwa Flatliners adalah sebuah film yang menyenangkan. Meski adegan horror dan thriller ada di dalamnya, Flatliners tidak terlalu menakutkan seperti film horror lainnya.



“It’s a fine movie not a scary but not so funny either,’ tandasnya.





