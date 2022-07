JAKARTA - Aktor Mike Lewis tengah menikmati momen indah pernikahannya dengan Janisaa Pradja. Tetapi selayaknya pasangan baru, urusan momongan selalu menjadi pertanyaan yang mereka hadapi.

"Ada seseorang yang nanya itu terus ke Mike setiap hari, setiap pagi, 'kapan ya punya baby'," kata Mike, ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

3 Bulan Menikah, Mike Lewis Tak Ingin Buru-Buru Punya Momongan. (Foto: Mike Lewis dan Janissa Pradja/Instagram/@mike_lewis).

Namun begitu, Mike santai menghadapi pertanyaan tersebut. Pasalnya, mereka masih ingin menikmati momen romantis berdua dengan sang istri.

"Buat Mike, we enjoy married (kita menikmati pernikahan), kami berdua saja dulu. Natural saja. We will see (kita lihat nanti)" kata Mike.

"Kapanpun kita siap (punya anak)," timpal Janisaa Pradja.

Sementara itu, mantan suami Tamara Blezinsky pun menceritakan perasaannya setelah menikah dengan Janissa.

"Luar biasa. Semuanya sangat luar biasa sejauh ini. Aku bahagia punya sahabat yang selamanya ada di sampingku," tuturnya. Seperti diketahui, Mike Lewis dan Janisaa Pradja menikah pada 30 Maret 2022. Mereka merayakan hari bahagia itu secara privat dengan hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Pernikahan pasangan beda usia 14 tahun itu pun sangat unik. Mike dan Janisaa menikah di helipad yang ada di atas gedung kawasan Jakarta Selatan.