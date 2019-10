JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan kekasih Mike Lewis dan Janisaa Pradja. Mantan suami Tamara Bleszynski ini dikabarkan telah melamar kekasihnya belum lama ini.

Kabar lamaran tersebut diketahui melalui akun Instagram milik Mike Lewis beberapa jam lalu. Melalui unggahannya, Mike Lewis nampak menuliskan kalimat romantis lengkap dengan sajak romantis yang ia kutip dari William Wordsworth.

"Happiest Birthday to my beautiful fiancee," tulis Mike Lewis pada unggahan fotonya bersama Janisaa.

"'Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain'. Kutipan dari William Wordsworth, yang saya hargai," lanjutnya.

Tak hanya itu, Mike Lewis juga mengungkapkan rasa bahagianya bisa dipertemukan dengan sosok Janisaa. Bahkan, ia berjanji akan selalu melindungi wanita tersebut sampai akhir hayatnya nanti.

"Saya menemukan cinta. Saya sangat bahagia menemukanmu, dan kamu menemukan saya. Kamu menyelamatkanku. Untuk itu, saya akan melindungi kamu selama sisa hidup saya. Kamu adalah keseimbangan untuk melengkapi bagian terbaik dari kehidupanku," paparnya.

Sebelumnya, dalam video IGtv berdurasi kurang lebih 3 menit, Mike Lewis terlihat melamar kekasihnya tersebut saat perjalanan keliling Eropa. Janisaa tampak kaget mengetahui Mike melamar dan menanyakan kesediaannya untuk menjadi istrinya.

"Janisaa Pradja....," kata Mike sambil berlutut dan mengeluarkan cincin dari wadah yang berada di kantong celananya.

"Are you serious?" celetuk Janisa kaget.

"Will you marry me?" lanjut Mike yang langsung dijawab dengan kalimat 'ya' oleh kekasihnya.