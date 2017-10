JAKARTA - Sebagai publik figur, Via Vallen sadar harus menjaga tubuhnya agar tetap prima dan terlihat baik di layar kaca. Untuk Membuat tubuhnya ideal, Via Vallen pun harus sedikit demi sedkit mengurangi berat badannya.

Pelantun Sayang itu mengungkap satu-satunya cara mengurus berat badannya adalah dengan berolahraga. Ia pun sudah berencana meminta panduan pribadi dari seorang coach, namun rencana itu terus tertunda karena kesibukan yang semakin menumpuk.

(Baca Juga: Street Audition Grab Indonesian Idol 2017 Sambangi Medan, Yuk Cek Lokasinya!)

(Baca Juga: Dikunjungi Mahasiswa, MNC Animation Juga Jelaskan Kondisi Industri Film Animasi Indonesia)

"Kepengen yang olahraga ada coach-nya, tapi enggak sempet, makanya ketunda-tunda gitu," ungkap Via di komplek MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (26/10/2017).

Pasalnya, Via tidak bisa diet meskipun sudah merasa mulai gemuk. Kebiasaan makan yang sudah lama tidak teratur menyebabkannya terkena mag. Mengurangi jumlah makanan digarisbawahi Via sebagai salah satu pantangan terbesarnya.

"Emang dari dulu kebiasaan makannya enggak teratur, terus Via kepengen diet, kepengen kurusan. Tapi yang mengurangi makanan itu engggak bisa karena ada maag," jelas Via.

Via sempat mengungkap kurang pede melalui Instagram, saat ia curhat keadaannya yang kini dinilai sangat terlihat gemuk. Di foto unggahannya itu, memang Via terlihat lebih chubby dibandingkan biasanya. Hal itu tak lantas membuatnya kurang pede di panggung.

(Baca Juga: Keren! Sutradara The Raid dan Merantau Diincar Arahkan Film Warner Bros, Deathstroke)

(Baca Juga: Meski Kecewa Batal Konser di Indonesia, Fans Harap Ed Sheeran Lekas Sembuh)

"Beneraaann akuu nyadar kokk kalo aku iniii..........Gendut maksimaL πŸ™ˆπŸ˜ Tapi aku bahagiaaaa hahahaha πŸ˜‚πŸ˜ πŸ’ƒπŸΌ" tulis Via dalam caption.

Nampaknya Via belum dapat menemukan waktu itu dengan segera. Ia tengah sibuk dengan kegiatan-kegiatan terutama yang sifatnya off-air. Apalagi, ia masih serius berkarier dan ingin mengikuti alur karier hingga memuncak terlebih dahulu.

"Via enggak ada target sih, ngalir aja sejalan-jalannya. Via ngikutin skenario Allah aja," tukas Via.

(aln)