JAKARTA – Thor: Ragnarok siap kembali hadir utnuk menghibur para penggemar Marvel Cinematic Universe. Kali ini, Thor harus kembali berjuang melawan musuh-musuhnya dan menghindari Ragnarok, ramalan kiamat bagi Planet Asgard.

Pada film ketiganya ini, Thor bertemu dengan banyak karakter baru. Sebelum menonton filmnya, sebaiknya Anda kenali dulu lima karakter baru yang ada di dalam filmnya.

1. Hela

Hela adalah musuh utama Thor dalam film Thor: Ragnarok. Hela adalah tokoh penjahat perempuan pertama yang diangkat oleh Marvel Cinematic Universe ke dalam film. Demi penampilan maksimal, Marvel pun menunjuk Cate Blanchett untuk memerankan Hela. Seperti diketahui, kualitas akting Cate memang tak usah dipertanyakan lagi. Ia pernah menerima Piala Oscar pada Academy Awards 2014 melalui film Blue Jasmine.

Meski seorang perempuan, Hela ternyata adalah sosok yang kuat sekaligus keji. Seperti dalam tayangan trailer, Hela berhasil menghancurkan Mjolnir dengan satu tangan. Banyak cerita menarik tentang Hela yang baru akan diketahui saat Anda sudah menonton filmnya.

2. Grandmaster

Wajah Grandmaster yang diperankan oleh Jeff Goldblum pasti sudah tak asing bagi para penggemar Marvel. Jika tidak melewatkan film Guardians of the Galaxy Vol. 2, Anda pasti sudah pernah melihatnya. Ya, Grandmaster memang pernah masuk dalam video pendek post-credit dalam sekual Guardians of the Galaxy.

Grandmaster sendiri merupakan penguasa dari Planet Saakar, tempat di mana Thor ditahan saat Asgard membutuhkannya. Grandmaster sendiri adalah sosok yang mempertemukan Thor dengan kawan lamanya di Avengers, Hulk.

Goldblum tampil dengan sangat baik dalam film ini. Ia membuat karakter Grandmaster menjadi sangat menyebalkan dengan gaya khasnya.

3. Valkyrie

Nama Valkyrie mungkin sudah sering sekali disebut dalam komik-komik Thor dan Avengers. Setelah menunggu cukup lama, karakter ini akhirnya dimunculkan oleh Marvel dalam film ketiga Thor. Rumornya, Valkyrie juga akan ikut andil dalam film Avengers: Infinity Wars part 1.

Lalu siapa sebenarnya Valkyrie? Valkyrie sebenarnya adalah pasukan khusus yang diciptakan oleh Odin untuk melindungi Asgard. Valkyrie sendiri berperang dengan menunggangi kuda pegasus dan dilengkapi senjata.

Valkyrie dalam Thor: Ragnarok diperankan oleh Tessa Thompson. Bagaimana pertemuan pertama antara Thor dan Valkyrie sendiri hanya akan didapatkan dari filmnya.

4. Skurge

Peran Skurge dalam Thor: Ragnarok mungkin memang tidak begitu besar. Tapi ia adalah orang Asgard pertama yang bertemu dengan Hela.

Tugas Skurge sendiri adalah menjaga pintu masuk Asgard setelah Heimdall menghilang. Peran ini dilaksanakan oleh Karl Urban dengan cukup baik. Meski tidak berandil besar, ia merupakan salah satu karakter baru dalam film Thor: Ragnarok.

5. Korg

Selain berperan sebagai sutradara, Taika Waititi juga menjadi pengisi suara untuk karakter bernama Korg. Ia merupakan salah satu makhluk yang terasingkan di Planet Sakaar.

Meski memiliki perawakan besar dan terbuat dari batu, Korg ternyata memiliki otak yang kurang kompeten. Namun kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh Korg adalah salah satu senjata ampuh Waititi dalam menghibur penonton. Akan ada banyak adegan dan dialog dari Korg yang dipastikan akan mengundang tawa.

Thor: Ragnarok sendiri baru mulai tayang di Indonesia. Film ini melanjutkan dua cerita Thor sebelumnya yang sudah dirilis pada tahun 2011 dan 2014.

