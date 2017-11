SEOUL - Persaingan ketat mewarnai box office Korea Selatan. Film-film Internasional maupun lokal mulai berlomba-lomba meraih simpati publik agar berada diurutan teratas box office. Sayangnya, Thor: Ragnarok akhirnya kembali keluar sebagai juara.

Film garapan Marvel Studios dan Disney itu mempertahankan tahta di box office Korea Selatan selama dua pekan berturut-turut. Berdasarkan data yang ditampilkan, Thor: Ragnarok sama sekali tak terkalahkan usai peluncuran perdana.

Mengutip dari Yonghap News, film yang dibintangi oleh Chris Hemsworth cs itu berhasil mengumpulkan 833.948 penonton selama sepekan sampai 5 November 2017. Perhitungan real time Korean Film Council (KOFIC) pun mendata bahwa Thor: Ragnarok setidaknya menjual 3,57 juta tiket bioskop semenjak dirilis pada 25 Oktober 2017.

Kesuksesan Thor: Ragnarok sejatinya tidak hanya terjadi di Korea Selatan saja namun di negara lain pun demikian. Di Amerika Utara, film superhero tersebut sudah melampaui angka USD100 juta atau setara Rp1,35 triliun pada pekan pertama penayangan.

Kendati Thor: Ragnarok memimpin, urutan kedua box office tetap diduduki oleh film lokal terbaru Korea Selatan. Baru dirilis, film The Bros (Brother) langsung sukses mengumpulkan 605.690 penonton.

Kemudian disusul dengan The Outlaws yang berhasil mendapatkan 6,37 juta penonton jika diakumulasi dari peluncuran pertama. Pada minggu pertama November 2017, The Outlaws hanya bisa meraih 266.598 penonton.

Film Heart Blackened yang diluncurkan pada 2 November 2017, menyusul diurutan ke-empat. Dibintangi oleh Choi Min Shik dan Park Shin Hye, film tersebut mampu meraup 238.812 penonton selama empat hari penayangan dan melesat naik di box office Korea Selatan.

Tak mau ketinggalan, film romantis dari Jepang, Let Me Eat Your Pancreas mendapatkan posisi kelima box office kali ini. Film tersebut setidaknya telah ditonton oleh 74.716 orang pada pekan lalu.

Lebih lanjut berikut daftar lengkap box office Korea Selatan minggu lalu.

1. Thor: Ragnarok

2. The Bros (Brother)

3. The Outlaws

4. Heart Blackened

 

5. Let Me Eat Your Pancreas

6. Jigsaw

7. Monkey King: The Hero

8. Geostorm

9. Once

10. The Nut Job 2: Nutty by Nature

