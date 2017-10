JAKARTA - Maia Estianty kembali menjadi sorotan publik. Sebab, wanita 41 tahun disebut-sebut akan segera menikah. Rumor itu tersebar usai salah satu akun gosip memposting video Maia saat menghadiri ulang tahun Jamie Chua baru-baru ini.

Dalam satu momen, Maia menerima rangkaian bunga dari Jamie yang juga memberinya ucapan selamat. "Jamie @ec24 give luck to Maia @maiaestiantyreal. Will marry soon," bunyi kalimat caption dalam video.

(foto: Instagram/@maiaestiantyreal)

Kemunculan video itu pun langsung menuai respon positif warganet. Tak sedikit yang ikut memberikan ucapan selamat pada Maia.

"Bunda, congrats. Enggak sabar lihat bunda gandeng pasangannya," ujar salah satu warganet.

Sayang, belum ada pernyataan resmi dari Maia Estianty mengenai rumor tersebut.

Rumor tentang rencana pernikahan sendiri sudah bukan hal baru bagi Maia. Sebelumnya, Maia sudah lebih dulu digosipkan bakal menikah dengan pengusaha kaya, Irwan Mussry.

(fid)