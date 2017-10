JAKARTA - Aksi panggung dari ZerosiX Park memang sudah tidak diragukan lagi di kancah industri musik Indonesia. Pasalnya, dalam sebuah kesempatan menghibur salah satu acara games yang dihelat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Aldy Cs tampil maksimal dalam kesempatan tersebut. Tapi, ada yang berbeda dengan pemilihan lagu yang dibawakan oleh band yang berdiri sejak 2010 ini.

Ya, lagu Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan sukses membuat para penonton yang hadir dalam acara tersebut berdecak kagum. Mengingat acara tersebut dihadiri oleh para gamers-gamers dari luar negeri, seperti contohnya Rusia, Brazil bahkan Thailand. Dengan gaya atraktif dari Aldy, semakin menambah aksi panggung ZerosiX Park sempurna.

(foto: Revi C Rantung/Okezone)

Rupanya lagu Ampar Ampar Pisang ini sudah tidak asing oleh mereka, lantaran lagu tersebut sudah sering dibawakan sejak 2012 lalu pada acara-acara tertentu. Dan kali ini, ZerosiX Park menyajikan alunan musik yang berbeda pada lagu daerah tersebut.

"Sebenarnya lagu Ampar Ampar Pisang dari 2012 sudah kita bawain di Jabodetabek. Kan ini juga event internasional, jadi kita inisiatif aja biar semua orang tahu," tutur Aldy saat dijumpai di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Meski tampil di penghujung acara, tak membuat semangat lima anak muda ini kendor untuk menghibur para penonton yang hadir. Sebelumnya pun Aldy cs sudah tancap gas dengan lagu dari Queen yang berjudul We Are The Champion lantaran dalam games tersebut, Indonesia keluar sebagai pemenang. Sontak penonton yang menonton langsung ikut bernyanyi.

Alhasil, dari pantauan Okezone, ZerosiX Park sukses menghibur para penonton yang telah memenuhi Sportmall Kelapa Gading kala itu. Sesekali Aldy sang vokalis menyapa para penonton yang masih bertahan untuk menyaksikan aksi panggung Zerosix Park.

Sekadar diketahui, ZerosiX Park sendiri merupakan salah satu jebolan ajang kenamaan Rising Star musim kedua. Keterampilan memainkan musik lima anak muda asal Samarinda ini sudah tak diragukan. Terbentuk pada 2010 lalu, band yang digawangi Yeski (drum), Nida (keyboard), Akbar (gitar), Aldy (vokal) dan Deny (bass) berhasil menyabet peringkat ketiga pada ajang Rising Star Indonesia.

