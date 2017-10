JAKARTA - Rupanya perkembangan musik di Indonesia sedang dalam tren bagus. Hal itu tak terlepas dari para peran musisi pendatang baru yang menambah warna musik Indonesia semakin varietif.

Selain itu, tak ayal beberapa kolaborasi antar musisi Tanah Air pun bermunculan dan menghasilkan sebuah karya baru. Tentu ini menjadi perhatian tersendiri oleh publik. Hal itu pun diakui oleh salah seorang musisi kenamaan DJ Riri Mestica atau biasa dikenal dengan nama DJ Riri.

Bahkan musisi 43 tahun ini begitu paham betul dengan perubahan musik di Indonesia. Ia pun tak menampik dengan jalan kolaborasi musisi-musisi dapat bertahan lama di dunia industri musik.

"Dari industri yang dulunya bisa disetir dengan individu masing-masing band, penyanyi, DJ, sekarang itu jamannya sudah berubah. Sekarang semua harus melakukannya dengan kolaborasi, supaya mereka-mereka bisa lebih bertahan lama pada industri musik kreatif," ungkap DJ Riri Mestica saat dijumpai di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Selain itu, pelantun Fade Away ini, juga sedikit menambahkan bahwa dengan adanya kolaborasi akan menghasilkan sebuah karya yang awam didengar oleh publik. Bahkan bisa juga para musisi bisa saling bertukar fans didalamnya.

Kendati demikian, itu semua tampak akan diwujudkan DJ Riri dalam sebuah acara pesta rakyat yang akan diberi nama Komik (Kolaborasi Musik Kita).

Beberapa musisi papan atas akan hadir berkolaborasi dalam acara itu, seperti DJ Riri sendiri akan berkolaborasi dengan Gigi, kemudian ada pula band Kotak yang bakal tampil dengan DJ Rizuka.

Sebagai informasi, DJ Riri atau Audy Riri Mestika Rachman merupakan DJ yang menyabet penghargaan AMI Awards pada 2006 lalu pada kategori dance. Berkat lagu yang berjudul Fade Away, DJ Riri begitu dikenal publik.

"Iya dong pastinya (dengan kolaborasi), karena istilahnya the more the merrier yang dengan adanya kolaborasi, mereka bisa bertukar saling fans, bisa membuat sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya, itu yang kita harapkan," tambahnya.

