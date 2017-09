OGYAKARTA - JogjaROCKarta: International Rock Music Festival hari kedua telah dimulai. Killa The Phia dan Something Wrong menjadi dua penampil pembuka kali ini. Killa The Phia dan Something Wrong cukup menjadi pemanasan bagi penonton JogjaROCKarta di Stadion Kridosono yang masih terlihat sepi.

Di saat Burgerkill tampil, penonton mulai maju ke bibir panggung baikdi Festival A atau B. Band yang digawai oleh Vicky, Ebenz, Agung, Andris dan Ramdan berhasil membuat metalhead berjingkrak dengan musik metalcore yang dimainkan.

Air Mata Darah dan Under The Scars, langsung membuat panas penonton. Tak sungkan-sungkan mereka langsung asyik berjoged mendengar lantunan scream dari sang vokalis, Vicky. "Apa kabar Yogya? Senang bisa berkumpul bersama teman-teman di sini. Siap bersenang-senang ya," sapa Vicky, Sabtu (30/9/2017).

Tak banyak basa-basi, Burgerkill langsung memberikan kejutan. Ia menyampaikan bocoran tentang karya terbarunya yang tengah dipersiapan. Hal ini langsung ia sampaikan kepada Begundal, fans Burgerkill, di atas panggung.

Vicky pun langsung memegang komando. Meminta temannya untuk memainan lagu selanjutnya seperti House of Greed, Undefeated, Shadow of Sorrow, dam Atur Aku. "Selamat menikmati Dream Theater nanti malam. Selamat bersenang-senang sekali lagi, this is, Atur Aku," ujar Vicky.

Setelah Burgerkill, band rock lawas Pas Band juga turut terlibat selepas jeda salat Maghrib. Tentunya kehadiran Pas Band akan membuat penonton bernostalgia. Setelah itu, tiba saat Dream Theater akan tampil sebagai penutup malam puncak JogjaROCKarta: International Rock Music Festival.

(kem)