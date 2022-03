JAKARTA - Festival musik rock, Jogjarockarta kembali digelar di 2022. Festival kelima ini, akan berganti tempat tak lagu di tempat legendaris, Stadion Kridosono, Yogyakarta.

Di 2022 ini, Jogjarockarta akan dihelat di Lapangan Udara Gading Wonosari, Yogyakarta pada 24-25 September 2o22. Festival musik rock kelas internasional ini akan kembali menghibur pecinta musik setelah terakhir kali hadir pada 1 Maret 2020, dan absen di 2021 imbas pandemi.

Dengan berpindah tempat dari Stadion Kridosono, menuju Lanud Gading Wonosari, konsep yang diusung pun turut berubah. Kali ini Jogjarockarta akan menghadirkan konsep adaptif konser drive in “Rock on Jeep”.

"Konsep ini mengadaptasi kebiasaan baru untuk menonton konser secara offline, terutama festival musik rock yang belum memungkinkan untuk berkerumun secara utuh. Dengan konsep tersebut, nantinya para penonton JogjaROCKarta akan mendapatkan experience menaiki Jeep dari Tebing Breksi menuju Lanud Gading Wonosari untuk menikmati aksi panggung seluruh penampil JogjaROCKarta dari atas Jeep secara langsung hingga nantinya kembali lagi di TebingBreksi," ujar Founder Rajawali Indonesia & CEO JogjaROCKarta Festival, Anas Syahrul Alimi saat jumpa pers.

Perpindahan tempat menjadi cara panitia Jogjarockarta mencari ide segar sekaligus menggunakan konsep baru di tengah virus covid-19 yang masih mengintai.

"Perpindahan venue pada JogjaROCKarta kali ini menjadi ide segar dengan memanfaatkan Landasan Udara Gading Wonosari, JogjaROCKarta sedikit menepi dari hiruknya Kota Yogyakarta di tahun ini. Lanud Gading Wonosari sendiri, merupakan Landasan Udara yang belum sepenuhnya beroperasi sehingga selagi masih dapat digunakan untuk pemanfaatan diluar penerbangan kami sangat antusias untuk menggelar JogjaROCKarta di Lanud Gading Wonosari. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan, bahwa akan banyak venue atau tempat potensial lainnya untuk JogjaROCKarta selanjutnya maupun event selanjutnya," ujar Ahmad Sobirin, Project Manager JogjaROCKarta Festival #5 2022.

Namun sayangnya, Jogjarockarta kali ini tak akan dihadiri band mancanegara. Bintang tamu diisi oleh band rock papan atas Indonesia, dan band lokal, seperti Burgerkill, Deadsquad, Superman is Dead, Serigala Malam, The Hydrant, Jamrud, Edane, Seringai, Death Vomit, Voice of Baceprot, Prison of Blues, dan lainnya.

"JogjaROCKarta kali ini akan menampilkan sebagian besar band-band rock Indonesia yang pernah konser atau tour di luar negeri," ujar Bakkar Wibowo, Co Founder JogjaROCKarta Festival.

Sekadar diketahui, pada 1 Maret 2020, Jogjarockarta sempat menghadirkan band mancanegara sebagai line-up utama seperti The Hu, White Snake, hingga Scorpions.

