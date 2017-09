YOGYAKARTA - Tak butuh banyak kata dari Dream Theater untuk menggebrak Stadion Kridosono dalam ajang JogjaROCKarta: International Rock Music Festival. Setelah dibuka lewat Indonesia Raya, Dream Theater langsung menghimbur penonton lewat The Dark Eternal Night.

Dengan lagu The Dark Eternal Night seolah-olah profesor musik seperti John Myung (bass), John Petrucci (guitar), James LaBrie (vocals), Jordan Rudess (keyboard), dan Mike Mangini (drummer) seolah-olah memberikan kursus singkat dari setiap instrumen yang mereka mainkan.

"Hello Yogyakarta. Great to be back once again. We have almost three hours to celebrate music. Welcome to Images, Words and Beyond tour. We are keep coming back as much as you want us to," ujar James LaBrie menyapa penonton JogjaROCKarta, Jumat (29/9/2017).

Setelah itu, lagu The Bigger Picture mereka bawakan. Penonton pun riuh ketika melihat sang idola tampil di atas panggung. YogjaROCKarta: International Rock Music Festival sendiri diawali dengan penampilan dari GHOSS. Band rock yang hadir dari ajang Supermusic Rockin Battle. Kemudian ada pula Kelompok Penerbang Roket yang menjadi pemanasan sebelum Dream Theater.

Death Vomit sebagai band lokal turut pula tampil. Tak malu-malu, sebagai tuan rumah Death Vomit tampil atraktif di depan ribuan penonton. Dalam penampilan kali ini, Death Vomit berkolaborasi dengan Eross 'Sheila on 7'.

Selepas jeda salat Maghrib, Power Metal hadir dan diikuti pula dengan penampilan God Bless. Ian Antono (gitar), Donny Fattah Gagola (bass), Abadi Soesman (kibor) dan Fajar Satritama (drum) berhasil menghipnotis para penonton dengan lagu lawas yang tak termakan zaman, sebut saja lagu Semut Hitam dan Panggung Sandiwara.

(edi)