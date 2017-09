NEW YORK - Paul McCartney mengajak legenda musik Billy Joel untuk menyanyikan lagu-lagu Beatles saat tur konser 'One on One' di Nassau Veterans Memorial Coliseum, New York, Amerika Serikat, pada Selasa 26 September 2017.

Ada dua lagu yang mereka bawakan, salah satunya 'Get Back'. Setelah lagu itu selesai, McCartney membuat kejutan kepada para penonton dengan membawakan lagu 'Birthday'. Sebelumnya, ia bertanya kepada penonton siapa yang berulang tahun saat itu.

"Apakah ada di tempat ini yang berulang tahun hari ini?” katanya.

Lalu mantan pentolan Beatles itu mendedikasikan Birthday untuk mereka. "Untuk siapa saja yang berulang tahun kapan pun di tahun ini," ungkapnya.

McCartney dan Billy Joel sendri sudah merayakan ulang tahun mereka yakni masing-masing pada Juni dan Mei lalu.

Setelah konser, McCartney mengunggah foto konsernya di akun Twitter. Salah satunya saat McCartney dan Joel beraksi di panggung, "Rickin' with the Magic Piano Man," tulisnya.

Salah satu foto itu ada yang menunjukkan kedua legenda itu saling berpegangan tangan.

Joel bukan satu-satunya musisi yang dihadirkan McCartney dalam turnya beberapa pekan terakhir ini. Pria berusia 75 tahun itu juga menggandeng Bruce Springsteen menyanyikan 'I Saw Her Standing There' saat pertunjukan di Madison Squere Garden, awal bulan ini.

