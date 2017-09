Hasil The Lego Ninjago Movie Mengecewakan, Film Kingsman Justru Puncaki Box Office Amerika

JAKARTA - Gebrakan mengejutkan langsung ditunjukan film Sequel Kingsman. Pekan ini, film dengan judul Kingsman: The Golden Circle itu sukses memimpin daftar box office wilayah Amerika Utara.

Diberitakan Aceshowbiz, film garapan sutradara Matthew Vaughn itu sukses menggeser posisi It. Pada akhir pekan lalu, sejak pertama dirilis, sekuel Kingsman itu meraup pendapatan sebesar USD39 juta. Kendati sempat mendapat sorotan dari kritikus, namun film ini meraih Score B-plus dari penonton.



"Kami melihat ke depan untuk menjalankan yang sangat kuat. Setiap wilayah yang dibuka lebih besar dari The Secret Service, jadi sangat menarik," kata presiden distribusi domestik 20th Century Fox Chris Aronson.



Di posisi kedua ditempati film It dengan memperoleh pendapatan USD30 juta. Film bergenre horor ini termasuk terlaris sepanjang masa dan mendapat R-rated.



Hasil mengecewakan dialami The Lego Ninjago Movie. Film ini awalnya digadang-gadang bisa meraup USD30 juta, tetapi hanya mampu mengumpulkan sekira USD21,2 juta. Dengan perolehan pundi sebesar itu, mereka harus puas berada di posisi tiga. Demikian seperti dilansir Sindonews.

Berikut 10 film box office untuk periode akhir September 2017:

1. Kingsman: The Golden Circle - USD39 juta

2. It - USD30 juta

3. The Lego Ninjago Movie - USD21.2 juta

4. Merican Assassin - USD6.3 juta

5. Home Again - USD3.3 juta

6. Mother! - USD3.3 juta

7. Friend Request - USD2.4 juta

8. The Hitman's Bodyguard - USD1.8 juta

9. Stronger - USD1.7 juta

10. Wind River - USD1.3 juta



