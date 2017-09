Karena Park Hye Ryun, Suzy Terima Tawaran While You Were Sleeping

SEOUL – Suzy memulai debut aktingnya lewat drama Dream High 2010 silam. Tujuh tahun berselang, siapa sangka jika drama KBS tersebut masih punya peran penting bagi Suzy dalam membuat keputusan.

Dream High lah yang menjadi salah satu alasan utama Suzy mau menerima tawaran peran untuk drama While You Were Sleeping. Kehadiran penulis skenario Dream High, Park Hye Ryun di While You Were Sleeping membuat Suzy mau berakting di drama fantasi romantis tersebut.

“Sejak bekerja dengan penulis skenario Park Hye Ryun di Dream High, aku selalu berpikir untuk bekerja sama lagi dengannya. Aku sangat menikmati pekerjaannya yang sebelumnya. Aku membaca skenario (While You Were Sleeping) dan itu sangat menghibur, membuatku bertanya-tanya tentang adegan selanjutnya. Aku membuat keputusan tanpa ragu-ragu,” ungkap Suzy seperti dikutip dari Allkpop, Sabtu (23/9/2017).

Di drama ini, Suzy akan beradu akting dengan Lee Jong Suk. Kekasih Lee Min Ho ini mengatakan jika ia belajar banyak dari Jong Suk dan merasa senang bisa bekerja sama dengannya setelah sebelum ini drama mereka bersaing di jam tayang yang sama.

“Kali ini kami tidak perlu bersaing rating penonton, jadi aku syuting dengan bahagia. Jong Suk oppa benar-benar menjaga dan menuntunku, jadi aku pikir kami bekerja dengan baik bersama. Aku bahagia kami bisa bertemu untuk sebuah proyek (drama) yang bagus. Ini adalah saat aku bisa belajar banyak,” ungkap Suzy.

Jong Suk sendiri juga senang bisa terlibat dalam proyek yang sama dengan Suzy. Syuting dengan personel miss A itu pun dapat berjalan lancar. Suasana di lokasi syuting juga cukup berperan dalam membantunya fokus dengan peran dan adegannya.

“Aku juga bisa syuting dalam kondisi terbaik. Karena lokasi syuting diisi oleh teman-teman seangkatanku, ini merupakan sebuah lingkungan yang hangat, nyaman, sempurna,” terang Jong Suk.

Sementara itu, While You Were Sleeping akan tayang mulai 27 September 2017. Drama ini bercerita tentang wartawan Hong Ju (Suzy) yang bisa melihat kejadian tak baik seseorang ketika dia tidur. Untuk mencegah mimpinya menjadi nyata, Hong Ju dibantu oleh jaksa Jae Chan (Lee Jong Suk).

Jae Chan adalah seorang jaksa yang pintar, namun tidak pernah tersenyum. Ia hanya bersikap lembut kepada sang adik (Shin Jae Ha). Jeong Jae Chan memiliki masa lalu rumit, di mana ia selalu mendapat peringkat rendah di sekolah. Sang ayah memberikan kepercayaan kepadanya dengan memberikan uang 10,000 Won jika nilainya naik, namun Jae Chan menyalahgunakan kepercayaannya dengan memanipulasi nilai hingga membuat sang ayah tidak percaya lagi kepadanya.

