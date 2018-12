SEOUL – Aktris cantik Suzy dikabarkan akan bermain dalam film Baekdusan sebagai seorang istri dari Ham Jung-Woo, mengutip Soompi pada (20/12/18).

Angsi Suzy, JYP Entertaiment memberikan pernyataan mengenai kabar tersebut. mereka mengatakan, “Meskipun benar bahwa dia menerima tawaran itu, ini adalah salah satu proyek yang sedang ia tinjau.”

Film ini akan diproduksi oleh Kim Yong Hwa. Baekdusan sendiri menceritakan tentang kisah orang-orang yang berjuang untuk mencegah letusan gunung berapi Baekdu yang berada di Korea Utara.

Lee Byung Hyun akan berperan sebagai agen Korea Utara yang mencoba untuk memblokir letusan, sementara Ha Jung Woo telah dikonfirmasi untuk memainkan peran sebagai agen Korea Selatan.

Selain itu, ada aktor Ma Dong Seok yang akan memainkan peran sebagai ilmuwan. Jeon Hye Jin juga dilaporkan akan mengambil karakter seorang pejabat pemerintah Korea Selatan.

Kim Yong Hwa sendiri terkenal memproduksi film hit “Along With The Gods”. Baekdusan sendiri akan disutradarai oleh Lee Hae Joon dari A Hard Day dan Kim Byung Seo yang juga mengerjakan seri Along with the Gods. Film ini dijadwalkan akan memulai syuting pada awal tahun 2019.

Setelah bermain drama hit While You Were Sleeping, Suzy sebelumnya juga telah dikonfirmasi sedang melakukan proses produksi dalam drama Vagabond. Dalam drama ini, Suzy kembali reuni dengan Lee Seung Gi.

Vagabond sendiri bercerita tentang seorang pria biasa yang terlibat dalam penyelidikan kecelakaan pesawat misterius dan mulai melihat ke dalam korupsi mendalam yang terjadi di negara tersebut.

Dalam Vagabond, Suzy akan berperan sebagai agen Intelijen Nasional, Go Hae Ri. Di mana Go Hae Ri memutuskan untuk menjadi pegawai sipil tingkat tujuh setelah kematian sang ayah.

Sedangkan Lee Seung Gi akan berperan sebagai seorang stuntman bernama Cha Gun. Ia memiliki sifat yang terlalu percaya diri dan tidak tahu malu.

Drama Vagabond ini diketahui akan disiarkan secara internasional. Di mana Sony Pictures akan bertanggung jawab atas distribusi di Korea, Jepang, dan Amerika Serikat.

