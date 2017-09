Akting Bareng Lee Jong Suk, Bae Suzy: Seberapa Lama Aku Bisa Hidup

SEOUL - Kabar gerimba bagi penggemar Bae Suzy! Sebab, aktris cantik tersebut dikabarkan akan bermain dalam drama serial terbaru SBS berjudul While You Were Sleeping.



Dalam serial tersebut, Bae Suzy memerankan Nam Hong-ju. Karakter yang terkungkung dalam rasa bersalah dan tak berdaya. Perasaan semacam itu muncul ketika mimpi buruknya menjadi peristiwa sungguhan yang tak dapat dia cegah.

Aktris sekaligus member dari girlband Miss A tersebut mengungkapkan, bahwa karakter yang dia perankan itu memiliki perasaan frustasi parah dan cenderung menyerah.



"Kami bertanya, apa mungkin mengubah jalan hidup kita jika kita mencoba? Dan jika demikian, apa konsekuensinya?" tanya Suzy dalam konferensi pers di Seoul seperti dinukil Yonhap, Senin 25 September 2017.



Mantan pemain Dream High ini dipasangkan dengan aktor tampan drakor 'W', Lee Jong-suk yang berperan sebagai jaksa Jung Jae-chan.



Sementara itu, sang sutradara Chung-hwan mengatakan, drama tersebut menyinggung sebuah pertanyaan tentang pengambilan keputusan dalam kehidupan. "Singkatnya ini adalah cerita tentang membuat keputusan dan menerima hasilnya," kata pria yang telah menyutradarai Doctors dan My Love from the Star.

Drama yang akan ditayangkan perdana kali pada Rabu pukul 22.00 waktu setempat tersebut ditulis oleh Park Hae-ryeon. Sebelumnya, ia pernah menulis Pinocchio dan I Hear Your Voice di mana Lee merupakan salah satu karakter utama.



"Bekerja dengan dia (Park) adalah keputusan karier terbaik yang pernah aku buat sejauh ini," aku Lee.



Lee mengatakan, walaupun drama ini terkesan fantasi namun kisah ini mampu menjadi cerita realistis yang mampu terhubung dengan keseharian penonton. "Jika aku bisa meramal masa depan,a ku harap aku bisa melihat diriku menghabiskan hari biasa dengan ketenangan pikiran."



Sementara Suzy mengaku jika memiliki kemampuan super tersebut dirinya pasti akan terus dihantui rasa penasaran tentang hidupnya. "Aku penasaran berapa lama aku kan hidup dan bagaimana jika aku hanya memiliki beberapa hari dalam hidupku?"



Kemudian pemeran lainnya yakni Lee Sang-yeop yang berperan sebagai Yoo-beom sekaligus rekan Jung memberikan komentar yang cerdas mengenai drama terbaru yang dibintanginya.



 "Aku hanya ingin tahu siapa yang akan aku nikahi. Jika aku tahu itu, aku akan menemukannya dan memperlakukan dia dengan baik," kata pemeran House of Bluebird.





