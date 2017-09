OKEZONE WEEK-END: 5 Boyband Papan Atas Korea Pernah Manggung di Indonesia, Bahkan 3 Kali Tampil

JAKARTA - Indonesia memang merupakan salah satu negara yang memiliki cukup banyak penggemar boyband asal Korea Selatan. Mereka bahkan diketahui membuat fanbase untuk grup boyband Korea yang mereka idolakan.

Banyaknya penggemar boyband asal Korea Selatan, tentu membuat mereka ingin untuk menghampiri Indonesia. Bahkan hampir disetiap kedatangan mereka, tiket konser diketahui langsung ludes terjual tanpa sisa.

(Baca Juga: Ups Keceplosan, Gwyneth Paltrow Bocorkan Kehadiran Tokoh Lama di Avengers 4)

(Baca Juga: Super Meriah, Antrean Peserta Mengular saat Ikuti Big Audition Indonesian Idol Medan)

Berikut, Okezone mencoba merangkum 5 Boyband Korea yang sempat manggung di Indonesia:

1. Super Junior

Boyband yang beranggotakan, 13 orang ini diketahui sudah sebanyak dua kali menggadakan konser di Indonesia. Pertama kali berkunjung ke Indonesia, Suju didaulat untuk mengisi acara Kimchi 2011. Acara tersebutpun diketahuu mampu menyedot ribuan penggemar mereka yang memenuhi Istora Senayan.

Super Junior bahkan memilih Indonesia untuk menjadi negara yang mereka sambangi dalam world tour yang berjudul Super Show 4. Konser tersebut diketahui berlangsung di Mata Elang International Stadium (MEIS), Ancol, Jakarta Utara pada 27-29 April 2012.

2. BIGBANG

Grup band yang dibentuk YG Entertainment, BIGBANG, diketahui sudah dua kali menggelar konser di Indonesia. Pada tahun Agustus 2015, grup band yang digawangi oleh T.O.P, Taeyang, G-Dragon, Daesung, dan Seungri ini sempat menggelar konser bertajuk MADE, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Tak puas hanya menggelar konser satu kali, BIGBANG pun kembali selang dua tahun usai konser perdananya. Mereka kembali menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang pada 3 September lalu.

BIGBANG diketahui melakukan debut untuk pertama kalinya pada 19 Agustus 2006. Nama mereka bahkan semakin melejit kala membawakan lagu berjudul Fantastic Baby.

(Baca Juga: Rumah Raffi Ahmad Nyaris Kemalingan, Pelakunya Alami Depresi)

(Baca Juga: Waiting for Tomorrow dan Virus, Martin Garrix Sukses Panaskan Invasion 2017)

3. CNBLUE

Grup band asal Korea Selatan, CNBLUE, juga diketahui sempat mewarnai panggung konser di Indonesia. Para personil mereka yang terdiri dari Jung Yong Hwa (lead vokal dan rythm gitar), Lee Jong Hyun (lead gitar dan vokal), Lee Jung Shin (bass dan vokal), Kang Min Hyuk (drum dan vokal), bahkan sudah dua kali menyambangi Indonesia.

Pertama kali mengunjungi Indonesia, CNBLUE mengadakan konser bertajuk Blue Moon pada 2013 lalu, di Tennis Indoor Senayan. Setelahnya mereka kembali menghibur para penggemarnya yang disebut BOICE dengan konser bertajuk CNBLUE LIVE (BETWEEN US) in Jakarta di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, 15 Juli 2017.

4. EXO

Boyband EXO juga tak mau ketinggalan untuk bisa menghibur para EXOTICS di Indonesia. Lewat konser bertajuk The Lost Planet pada 6 September 2015 lalu, boyband yang beranggotakan 9 orang ini berhasil memukau para penggemar yang hadir di Lapangan D, Senayan, Jakarta Selatan.

Kembalinya EXO pada 27 Februari 2016 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, juga membuat para EXOTICS semakin bahagia. Pasalnya konser yang bertajuk EXO luXion berhasil dieksekusi dengan baik, meski sempat terjadi kasus pelecehan terhadap beberapa penonton konser tersebut.

5. SHINee

Boyband SHINee juga termasuk dalam salah satu grup yang sempat mengadakan konser di Jakarta. Grup yang beranggotakan lima orang ini, bahkan diketahui sudah empat kali menggelar konser di Indonesia.

Di 2010 SHINee menggelar konser untuk peluncuran album kedua mereka berjudul Lucifer. Setelahnya, yakni di 2012 kembali menyambangi Indonesia dan melakukan konser bersama SM Town bertajuk SM Town World Tour Concert. Lalu mereka juga sempat menggelar konser bertajuk SHINee World 3 di 2014, dan disusul SHINee World V di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 12 November 2016 kemarin.

(aln)