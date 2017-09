Acha Septriasa Dikabarkan Telah Melahirkan Anak Pertamanya

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Acha Septriasa. Menurut kabar yang beredar di media sosial, Acha baru saja menyelesaikan proses kelahiran anak pertamanya.

Kabar itu pertama kali disebar oleh salah satu akun gosip. Dalam postingan akun gosip tersebut, tampak foto bayi yang terbungkus kain warna pelangi.

(foto: Instagram/@achaportraits)

Selain foto bayi, sang pemilik akun turut memposting hasil screenshot dari Instagram Story salah satu warganet yang memposting foto Acha.

"Congratulations both of you officially become a father and mother," tulisnya dalam kalimat caption.

Sayang, belum ada keterangan resmi dari Acha maupun sang suami, Vicky Kharisma mengenai kabar tersebut.

Acha dan Vicky menikah pada 11 Desember 2016 lalu. Dalam proses akad yang berlangsung di hotel Le Meridien, Jakarta tersebut, Vicky meminang Acha dengan mas kawin logam mulia seberat 180 gram beserta seperangkat alat salat.

(fid)