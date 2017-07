Terpilih Jadi Host, Katy Perry Janjikan Malam Spektakuler di MTV VMA 2017

LOS ANGELES – Bersiaplah merasakan malam spektakuler selama penyelenggaran MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2017. Setidaknya, itulah yang dijanjikan oleh Katy Perry setelah ia diumumkan sebagai host MTV VMA 2017.

(Baca Juga: Hot, Katy Perry Pamer Keseksian dengan Bikini Putih)

(Baca Juga: Iklan Ini Membuat Katy Perry Dijuluki 'Manusia Bebal')

MTV mengumumkan Perry sebagai host yang akan memandu acara penghargaan untuk insan permusikan itu. Menurut panitia, Perry tak hanya akan menjadi host, tapi juga akan tampil membawakan lagu-lagu hitsnya.

“Kami senang memiliki Katy Perry sang fenomena global sebagai host dan penampil di VMA 2017. Dia ada di baris depan budaya musik dan orang yang paling tepat untuk memandu pertunjukan tahun ini yang menjanjikan malam paling beragam dan penuh musik sepanjang sejarah VMA,” ungkap Bruce Gillmer Head of Music and Music Talent, Global Entertainment Group, Viacom seperti dilansir E! Online.

Perry sendiri langsung menanggapi pengumuman pihak MTV itu lewat Twitternya. Mantan kekasih Orlando Bloom ini mengingatkan publik untuk menyiapkan diri melihatnya memandu MTV VMA 2017.

(Baca Juga: Diklaim Selalu Goda Katy Perry, Niall Horan: Katy, Stop Jahat Padaku!)

“Memperkenalkan Moonwoman kalian. Bersiaplah untuk dampaknya! 27 Agustus di @MTV @VMAs,” tulis Perry di Twitter.

Pelantun Witness ini sudah mempersiapkan diri untuk menampilkan hal yang berbeda di panggung MTV VMA nanti. Perry mengaku sudah berlatih banyak hal, termasuk zero gravity.

(Baca Juga: Bocoran Single Terbaru Katy Perry Muncul di Jejaring Sosial)

“Aku sudah berlatih dengan MTV tentang zero gravity, makan es krim astronot, dan aku dalam satu grup dengan Buzz Aldrin dan Neil deGrasse Tyson,” cerita Perry.

Sementara itu, MTV telah mengumumkan nominasi VMA 2017 sehari sebelumnya. Kendrick Lamar memimpin setelah dinominasikan di delapan kategori, yakni Video of the Year, Artist of the Year, Best Hip Hop, Best Cinematography, Best Art Direction, Best Direction, Best Visual Effects, dan Best Choreography.

Menyusul di bawah Lamar adalah Katy Perry dan The Weeknd yang masing-masing dinominasikan di lima kategori. Dua kategori yang mengusung The Weeknd, yakni Video of the Year dan Artist of the Year, membuatnya harus bertarung melawan Lamar dan nama-nama besar lainnya.

MTV VMA 2017 akan dihelat di The Forum, Inglewood, California pada 27 Agustus. Mulai dari tahun ini, tak akan ada kategori berdasarkan gender seperti Best Female atau Best Male. Semuanya digabungkan menjadi Artist of the Year.