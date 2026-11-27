5 Rekomendasi Drakor Ju Ji Hoon, Wajib Masuk Watchlist!

JAKARTA - Ju Ji Hoon berhasil mencuri perhatian para penggemar drama Korea lewat penampilannya di The Remarried Empress. Aktingnya sebagai Sovieshu sukses bikin penonton ikut sebal dan sakit hati dengan karakternya.

Aktor 44 tahun itu telah dikenal dengan sederet judul drama Korea yang mengesankan selama bertahun-tahun. Sebut saja Kingdom dan Trauma Code: Heroes on Call yang dinantikan kehadiran season berikutnya.

Dari pemeran utama yang menawan hingga karakter yang lebih gelap dan rumit, Ju Ji Hoon berulang kali menunjukkan kemampuannya dalam memerankan berbagai peran. Bahkan, berhasil membuat penontonnya jatuh cinta pada karakternya atau sisi dirinya yang belum pernah terlihat.

Berikut beberapa drama Ju Ji Hoon yang harus masuk watchlist untuk melihat pesonanya dalam berakting.

1. Princess Hours (2006)

Princess Hours menjadi salah satu drama Korea awal yang dimainkan Ju Ji Hoon. Dalam drama ini, dia berperan sebagai Lee Shin, seorang bangsawan kaya dan tampan. Dia menikah dengan Shin Chae Kyung (Yoon Eun Hye) tanpa menyukainya terlebih dulu. Namun, seiring berjalannya waktu, Shin mulai jatuh cinta dengan sang istri.

Jalan cerita yang dikemas dalam 24 episode berhasil menyentuh hati para penontonnya. Tak heran, jika sejak awal penanyangannya langsung mencatat rating yang solid berdasarkan TNS Media Korea. Raihan itu konsisten hingga episode terakhirnya yang berhasil menembus angka 28,3 persen.

2. Lucifer (2007)