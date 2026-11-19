Lee Min Ho dan Park Gyu Young Siap Adu Romantis di Drakor Baru Perkantoran

SEOUL - Lee Min Ho dan Park Gyu Young dipastikan akan membintangi drama Korea komedi romantis baru berjudul sementara Virtual Love. Kabar itu diumumkan langsung oleh SBS pada Kamis (19/11/2026).

Drama Korea satu ini berangkat dari pertanyaan bagaimana jika bos yang begitu dibencinya adalah idola favoritnya. Tema tersebut dikemas dengan jenaka dalam Virtual Love.

Serial terbaru Lee Min Ho itu menceritakan kehidupan ganda dari sosok Cha Wook Hyun, direktur perusahaan game yang berubah menjadi idola virtual.

Lucunya, tanpa diketahui Cha Wook Hyun, sosok Tak So Na membencinya di dunia nyata tetapi juga tergila-gila dengan persona virtualnya. Lika-liku kehidupan Cha Wook Hyun dan Tak So Na bakal dikemas dengan jenaka.

Lee Min Ho dan Park Gyu Young Siap Adu Akting Romantis di Drakor Baru. (Foto: SBS)

Lee Min Ho didaulat sebagai Cha Wook Hyun yang digambarkan sebagai sosok pekerja keras yang perfeksionis dan pemarah. Di balik sosok direktur berhati dingin, dirinya debut sebagai Dan, member termuda atau maknae dari grup idola virtual. Dalam perjalanannya itu, dia mulai menghadapi mimpi-mimpi yang telah lama dilupakannya.