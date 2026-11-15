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Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 28: Kenzi dan Bebeto Jualan Live Produk Mahar Fit

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |06:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 28: Kenzi dan Bebeto Jualan Live Produk Mahar Fit
Sinopsis Sinetron Terbaik Itu Kamu Eps 28: Kenzi dan Bebeto Jualan Live Produk Mahar Fit. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbaik Itu Kamu episode 28 bercerita tentang Kenzi dan Bebeto yang melakukan Live jualan produk Mahar Fit untuk menambah penghasilan. Dari apartemennya, Lita dan Sera ikut menonton. 

Lita sengaja bertanya siapa orang pertama yang ingin Kenzi bahagiakan kalau sudah sukses. Sera tersipu, meski pura-pura tidak peduli. Di tengah Live, Prayoga menelepon Kenzi dan akting menangis.

Prayoga mengatakan, Clara kabur ke klub dan Kenzi pergi menyusulnya dan meninggalkan Bebeto jualan sendiri. Di klub, Bimo panik karena wajahnya masih belang-belang merah, lalu menyuntik steroid agar percaya diri. 

Ketika Wilda memergokinya, Bimo berkelit bahwa apa yang dilakukannya ‘konsep marketing’ face paint kanguru untuk kepedulian pada taman nasional. Wilda ternyata menyukai konsep tersebut.

Efek steroid membuat Bimo terlalu bersemangat. Di depan wartawan ia nekat berjanji menyumbangkan seluruh hasil penjualan Nouvelle Noir. Wilda terpaksa mengiyakan pernyataan Bimo demi menjaga imej di depan publik.

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