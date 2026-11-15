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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 97: Rahasia Besar Terkuak, Marco Hadapi Kenyataan Pahit soal Ayahnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |17:01 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 97: Rahasia Besar Terkuak, Marco Hadapi Kenyataan Pahit soal Ayahnya
Ternyata Ini Cinta
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JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna),  Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila),  Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Ketegangan mencapai puncaknya dalam episode terbaru serial drama Ternyata Ini Cinta yang tayang pada Minggu, 15 November 2026. Memasuki episode ke-97, tabir rahasia kelam yang selama ini tersembunyi satu per satu mulai tersingkap, mengguncang hubungan para tokohnya dan membawa mereka ke dalam situasi berbahaya.

Pada episode ini, rencana Prisil untuk melarikan diri ke Bangkok setelah membawa kabur uang milik Dewa berujung kegagalan. Identitasnya yang telah diketahui membuat Dewa bergerak cepat menyergap dan menyekap Prisil di sebuah gedung kosong. Di saat bersamaan, Roman dilanda kegelisahan hebat akibat teror dari sosok misterius yang menudingnya sebagai pelaku di balik kematian Bella.

Konflik semakin memanas ketika Saga akhirnya membongkar rahasia besar kepada Marco. Saga mengaku pernah mendapat perintah langsung dari Dewa untuk melenyapkan mobil van yang terlibat dalam kecelakaan keluarga Luna. Lebih jauh lagi, Saga menduga kuat bahwa Dewa merupakan dalang sesungguhnya di balik kematian Rifky, sementara Reno hanyalah kambing hitam untuk menutupi kejahatan tersebut.

Pengakuan ini menjadi pukulan telak bagi Marco yang harus menerima kenyataan bahwa ayah kandungnya sendiri adalah sosok yang menghancurkan hidup Luna. Didorong rasa keadilan, Marco bertekad mengumpulkan bukti demi menjatuhkan Dewa, meskipun Saga telah memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat mengancam keselamatan Luna dan Martha.

Dengan nasib Prisil yang kini berada di ujung tanduk di tangan Dewa, penonton akan diajak menyaksikan pertaruhan besar untuk mengungkap kebenaran. Akankah Prisil berhasil selamat dan membongkar fakta di balik kematian Rifky? Serta mampukah Marco menguak kejahatan ayahnya tanpa mengorbankan orang-orang yang dicintainya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17:40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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