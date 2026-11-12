Harimau Putih Terikat Cinta Gunakan Sentuhan Khusus yang Bikin Penonton Larut dalam Cerita

Harimau Putih Terikat Cinta Gunakan Sentuhan Khusus yang Bikin Penonton Larut dalam Cerita. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinetorn Harimau Putih Terikat Cinta menggunakan sentuhan khusus untuk mengajak penonton larut dalam cerita. Hal itu diungkapkan oleh sang sutradara, Chiska Doppert.

MNC Pictures kembali memproduksi sinetron baru bertajuk Harimau Putih Terikat Cinta. Sinetron ini akan memadukan teknologi modern dan live action dengan jalan cerita romansa, fantasi, serta aksi.

Sinetron Harimau Putih Terikat Cinta mulai mengudara di MNC TV pada 16 November 2026. Serial televisi ini akan dibintangi oleh Dinda Mahira sebagai pemeran utama, Lazuardy Nasution, hingga Devon Lucca.

Nantinya, sinetron tersebut akan menyajikan hubungan Seta dan Aurel yang menjadi pusat cerita. Konflik akan muncul karena hubungan keduanya terhalang penolakan dan restu.

Jalan ceritanya bakal diwarnai dengan fantasi dan aksi. Menurut Chiska, serial ini tidak hanya memadukan tiga genre menjadi satu, tetapi juga berupaya mengajak penonton untuk larut dalam cerita yang disajikan.

Sentuhan khusus pun diberikan untuk membuat cerita relevan dengan penonton. Chiska mengatakan, timnya berupaya untuk membuat setiap adegan bisa menyentuh emosi penonton.

"Serial televisi ini sebenarnya memadukan tiga genre yakni aksi, fantasi, dan romansa. Ada unsur komedinya juga. Untuk memadukannya itu cukup menarik," ujar Chiska dalam konferensi pers Harimau Putih Terikat Cinta di Jakarta, Kamis (12/11/2026).