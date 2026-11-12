Sinetron Baru Harimau Putih Terikat Cinta, Padukan Teknologi Modern dan Live Action

JAKARTA - MNC Pictures kembali memproduksi sinema elektronik (sinetron) baru bertajuk Harimau Putih Terikat Cinta. Sinetron ini akan memadukan teknologi modern dan live action dengan jalan cerita romansa, fantasi, serta aksi.

Sinetron Harimau Putih Terikat Cinta akan mulai mengudara di MNC TV pada 16 November 2026. Serial televisi tersebut akan dibintangi oleh Dinda Mahira sebagai pemeran utama, Lazuardy Nasution, hingga Devon Lucca.

Disutradarai oleh Chiska Doppert, sinetron terbaru itu akan menyajikan hubungan Seta dan Aurel yang menjadi pusat cerita. Hubungan keduanya yang terhalang penolakan dan restu akan menjadi konflik dalam Harimau Putih Terikat Cinta. Untuk jalan ceritanya, akan diwarnai dengan fantasi dan aksi.

Direktur MNC Pictures, Marissa Fissa Tara, mengungkapkan, nyawa utama dari sinetron ini adalah kekuatan visual yang memadukan teknologi modern dan live action.

"Kami mencoba melakukan perpaduan pada sinetron baru, dengan ada fantasinya, romance, dan komedinya yang ditampilkan. Kita juga mencoba memberikan kekuatan visual yang sangat menarik," kata Marissa dalam konferensi pers 'Harimau Putih Terikat Cinta' di Jakarta, Kamis (12/11/2026).