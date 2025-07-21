Kim Go Eun dan Kang Dang Won Digaet Bintangi Drama Romance Sutradara My Mister

SEOUL - Kim Go Eun berpotensi adu akting dengan Kang Dong Won dalam drama baru berjudul Soul. Kabar itu, pertama kali dirilis oleh Xportsnews, pada 21 Juli 2025.

Terkait pemberitaan tersebut, BH Entertainment mewakili Kim Go Eun mengonfirmasi, sang aktris memang mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut.

“Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut dalam keterangan resminya dikutip dari Edaily, pada Senin (21/7/2025).

Kim Go Eun Digaet Bintangi Drama Romance Sutradara My Mister. (Foto: Marie Claire)

Drama Soul merupakan karya terbaru dari Park Ji Eun, penulis skenario populer di balik My Love from the Star, Crash Landing on You, dan Queen of Tears.

Park Ji Eun akan berkolaborasi dengan sutradara Kim Won Suk yang menggarap sederet drama laris, seperti Misaeng, Signal, My Mister, dan When Life Gives You Tangerines.

Soul merupakan drama fusion yang mengawinkan genre sejarah dan romance. Sejauh ini belum ada bocoran terkait plot drama tersebut.

Kang Dong Won diketahui mendapat tawaran membintangi drama Soul sejak Mei 2025. Namun belum ada keterangan resmi apakah sang aktor menerima tawaran itu atau tidak.