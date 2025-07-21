Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Go Eun dan Kang Dang Won Digaet Bintangi Drama Romance Sutradara My Mister

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |21:45 WIB
Kim Go Eun dan Kang Dang Won Digaet Bintangi Drama Romance Sutradara <i>My Mister</i>
Kim Go Eun dan Kang Dang Won Digaet Bintangi Drama Romance Sutradara My Mister. (Foto: High Cut/Chanel)
A
A
A

SEOUL - Kim Go Eun berpotensi adu akting dengan Kang Dong Won dalam drama baru berjudul Soul. Kabar itu, pertama kali dirilis oleh Xportsnews, pada 21 Juli 2025. 

Terkait pemberitaan tersebut, BH Entertainment mewakili Kim Go Eun mengonfirmasi, sang aktris memang mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut.

“Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut dalam keterangan resminya dikutip dari Edaily, pada Senin (21/7/2025).

7 Peran Ikonik Kim Go Eun si Aktris Chungmoro Blue Chip Korea
Kim Go Eun Digaet Bintangi Drama Romance Sutradara My Mister. (Foto: Marie Claire)

Drama Soul merupakan karya terbaru dari Park Ji Eun, penulis skenario populer di balik My Love from the Star, Crash Landing on You, dan Queen of Tears.

Park Ji Eun akan berkolaborasi dengan sutradara Kim Won Suk yang menggarap sederet drama laris, seperti Misaeng, Signal, My Mister, dan When Life Gives You Tangerines.

Soul merupakan drama fusion yang mengawinkan genre sejarah dan romance. Sejauh ini belum ada bocoran terkait plot drama tersebut.

Kang Dong Won diketahui mendapat tawaran membintangi drama Soul sejak Mei 2025. Namun belum ada keterangan resmi apakah sang aktor menerima tawaran itu atau tidak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/206/3138602/kim_go_eun-1oFn_large.jpg
TVING Bocorkan Perubahan Karakter Kim Go Eun dalam Yumi’s Cells 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/33/3071540/peran_ikonik_kim_go_eun-W0HB_large.jpg
7 Peran Ikonik Kim Go Eun si Aktris Chungmoro Blue Chip Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/206/3184433//shin_hye_sun_dan_na_in_woo-6Biv_large.jpg
Shin Hye Sun dan Na In Woo Bakal Adu Akting dalam Romcom 1/24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/206/3183684//namgoong_min_dan_ahn_eun_jin-5kWM_large.jpg
Jadi Cameo, Namgoong Min dan Ahn Eun Jin Bakal Reuni dalam Dynamite Kiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/206/3183054//jun_ji_hyun_dan_ji_chang_wook-LFvN_large.jpg
Fix, Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Adu Akting dalam Drama Human X Gumiho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/206/3182258//jun_ji_hyun-Van5_large.JPG
Jun Ji Hyun Tolak Bintangi Drama Koreans, Gagal Reuni dengan Lee Byung Hun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement