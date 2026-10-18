Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jo Bo Ah Resmi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |12:30 WIB
Jo Bo Ah Resmi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama <i>The Obedient Killer</i>
Jo Bo Ah Resmi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer. (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Aktris Jo Bo Ah resmi menggantikan Lee Chung Ah dalam drama The Obedient Killer. Kabar tersebut dikonfirmasi agensi sang aktris lewat keterangan resminya, pada 17 Oktober 2026. 

“Jo Bo Ah memulai syuting perdananya bersama tim produksi drama The Obedient Killer sejak 17 Oktober 2026. Dia akan melakukan yang terbaik untuk proyek ini,” ujar XYZ Studio dikutip dari MyDaily, pada Minggu (18/10/2026).

Jo Bo Ah akan berperan sebagai Lee Hwa Ra alias Miss Lee yang sebelumnya diperankan oleh Lee Chung Ah. Miss Lee  digambarkan sebagai perempuan dingin, dengan kemampuan bela diri mumpuni, dan memiliki penampilan unik. 

Jo Bo Ah Berpotensi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer
Jo Bo Ah Resmi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer.

Tampilan fisik Miss Lee digambarkan memiliki potongan rambut pendek dengan pakaian serba hitam. Drama ini akan bersetting di era ‘70 hingga ‘80-an dengan menggabungkan konsep noir yang khas dengan adegan laga yang intens.

Drama The Obedient Killer bercerita tentang seorang perempuan yang memiliki ambisi menjadi istri dan ibu yang ideal. Namun ketika impiannya hancur, perempuan itu justru menjajal profesi yang tak pernah diduganya selama ini.

Peran ini sebelumnya diserahkan kepada Lee Chung Ah yang harus mundur karena mengalami cedera punggung akibat kecelakaan. Sang aktris sebenarnya sudah sempat syuting sebelum akhirnya mundur. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/33/3248601/doctor_x-DrNS_large.png
Drama Doctor X Tuai Protes Keras, Dianggap Gagal Tampilkan Dunia Kedokteran Secara Akurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/206/3247340/the_trauma_code-LNf1_large.jpg
Ju Ji Hoon Klaim Syuting The Trauma Code 2 Bakal Segera Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/206/3245523/kim_hye_yoon-zFG6_large.jpg
Kim Hye Yoon Digaet Bintangi Iseop’s Romance Bareng Hwang Minhyun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/206/3243283/hwang_min_hyun-2NDb_large.jpg
Hwang Min Hyun Gantikan Lee Jong Suk Bintangi Iseop’s Romance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/206/3241189/make_me_tremble-810P_large.jpg
Nam Ji Hyun dan Kim Jae Young Adu Akting dalam Romcom Make Me Tremble
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/206/3240047/solo_leveling-OS2R_large.jpg
Sung Joon dan Kim Si Ah Digaet Bintangi Drama Solo Leveling
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement