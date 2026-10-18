Jo Bo Ah Resmi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer

SEOUL - Aktris Jo Bo Ah resmi menggantikan Lee Chung Ah dalam drama The Obedient Killer. Kabar tersebut dikonfirmasi agensi sang aktris lewat keterangan resminya, pada 17 Oktober 2026.

“Jo Bo Ah memulai syuting perdananya bersama tim produksi drama The Obedient Killer sejak 17 Oktober 2026. Dia akan melakukan yang terbaik untuk proyek ini,” ujar XYZ Studio dikutip dari MyDaily, pada Minggu (18/10/2026).

Jo Bo Ah akan berperan sebagai Lee Hwa Ra alias Miss Lee yang sebelumnya diperankan oleh Lee Chung Ah. Miss Lee digambarkan sebagai perempuan dingin, dengan kemampuan bela diri mumpuni, dan memiliki penampilan unik.

Jo Bo Ah Resmi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer.

Tampilan fisik Miss Lee digambarkan memiliki potongan rambut pendek dengan pakaian serba hitam. Drama ini akan bersetting di era ‘70 hingga ‘80-an dengan menggabungkan konsep noir yang khas dengan adegan laga yang intens.

Drama The Obedient Killer bercerita tentang seorang perempuan yang memiliki ambisi menjadi istri dan ibu yang ideal. Namun ketika impiannya hancur, perempuan itu justru menjajal profesi yang tak pernah diduganya selama ini.

Peran ini sebelumnya diserahkan kepada Lee Chung Ah yang harus mundur karena mengalami cedera punggung akibat kecelakaan. Sang aktris sebenarnya sudah sempat syuting sebelum akhirnya mundur.