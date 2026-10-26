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Terlalu Kurus, Park Min Young Kembali Bikin Netizen Khawatir

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |10:30 WIB
Terlalu Kurus, Park Min Young Kembali Bikin Netizen Khawatir
Terlalu Kurus, Park Min Young Kembali Bikin Netizen Khawatir. (Foto: SBS)
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SEOUL - Aktris Park Min Young mendadak menjadi buah bibir warganet di media sosial setelah SBS merilis stills drama Nine To Six. Drama tersebut merupakan proyek terbaru sang aktris bersama Yook Sung Jae dan Go Soo. 

Dalam foto stills tersebut, Park Min Young yang berperan sebagai Kang Yi Ji tampil profesional dengan blazer dan potong rambut bob pendek. Namun warganet justru fokus pada wajah tirus dan tubuh sang aktris yang terlihat sangat kurus.

Penampilan terbaru sang aktris membuat fans dan warganet khawatir. Pasalnya, dia juga pernah melakukan diet ekstrem hingga terlihat sangat kurus untuk lakonnya dalam drama Marry My Husband, pada 2024. 

Nine to Six
Terlalu Kurus, Park Min Young Kembali Bikin Netizen Khawatir. (Foto: SBS)

Kala itu, Park Min Young mengaku, berat badannya tinggal 37 kilogram demi bisa memerankan karakter Kang Ji Won yang memergoki perselingkuhan sang suami dan sahabatnya sendiri setelah divonis mengidap kanker.

“Aku menurunkan berat badanku tak hanya demi terlihat kurus tapi juga untuk mengekspresikan rasa sakit Kang Ji Won, karakter yang kuperankan,” katanya dalam promosi drama tersebut, pada 2024.

Agar berat badan cepat turun, Park Min Young mengaku, sangat membatasi asupan makanannya selama proses syuting dan hanya menenggak isotonik. Metode diet serupa kembali dilakukannya saat membintangi drama Siren

Rating Marry My Husband Solid di Dua Digit Namun Ramai Diprotes Netizen
Terlalu Kurus, Park Min Young Kembali Bikin Netizen Khawatir. (Foto: tvN)

Dalam promosi drama tersebut, dia mengaku, memang sengaja mempertahankan bentuk tubuh yang sangat ramping untuk menggambarkan karakter Han Seol Ah yang digambarkan kehilangan selera makan akibat pengalaman hidupnya.

Park Min Young mengaku, selama syuting, dia nyaris tidak makan sama sekali dan hanya mengonsumsi 3 liter air dalam sehari. Ia mengakui jadwal syuting yang padat membuat berat badannya turun lebih banyak dari yang direncanakannya.

Tak ingin penggemar mengkhawatirkan kondisinya, Park Min Young pun meyakinkan bahwa dirinya dalam kondisi sehat. Setelah syuting selesai, dia memastikan tetap makan tiga kali sehari dan berolahraga secara rutin.

 

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