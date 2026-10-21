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Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 4: Jebakan Wilda Berujung Petaka, Penyamaran Sera Mulai Terancam

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:02 WIB
Sinopsis <i>Terbaik Itu Kamu</i> Eps 4: Jebakan Wilda Berujung Petaka, Penyamaran Sera Mulai Terancam
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JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Undangan pesta Halloween yang diterima Sera ternyata merupakan jebakan Wilda untuk mempermalukannya di depan umum. Sera menjadi bahan tertawaan para tamu, tetapi ia memutuskan kembali ke ballroom setelah mengetahui bahwa mendiang ayahnya akan menerima penghargaan. Melihat Sera ingin menghadiri acara dengan pantas, Kenzi memberinya gaun milik Clara.

Saat nama Sera diumumkan untuk menerima penghargaan mewakili ayahnya, Larasati tiba-tiba menampar dan menuduhnya sebagai pembunuh Bram, putranya. Sera berusaha menjelaskan bahwa dirinya telah dijebak, tetapi Larasati menolak mempercayainya dan berjanji akan membuat Sera menderita. Insiden itu menjadi tontonan para tamu, bahkan direkam hingga berpotensi menyebar luas. Di balik kemarahannya, Larasati ternyata menyimpan kebencian terhadap Prayoga akibat masa lalu mereka.

Usai acara, Sera meluapkan kemarahannya kepada Marvin dengan menampar pria yang berusaha menjelaskan pengkhianatannya. Dalam keadaan emosional, Sera mengemudi dengan kecepatan tinggi. Kenzi menyusul dan menemani Sera menangis di tengah hujan. Di sana, Sera mengungkapkan penyesalannya karena tidak sempat mendampingi sang ayah sebelum meninggal. Ia pun bertekad membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sementara itu, Kenzi dihantui rasa bersalah karena pernah terlibat dalam peristiwa yang membuat Sera dipenjara.

Keesokan harinya, Clara mengetahui bahwa Sera telah bebas setelah melihat video keributan di acara penghargaan. Ia mulai mencurigai Kenzi telah berbohong kepadanya. Sera sendiri tak tinggal diam setelah mengetahui bahwa Wilda sengaja mengirimkan undangan palsu. Keduanya terlibat pertengkaran yang membuat hubungan mereka semakin memanas.

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