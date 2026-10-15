Sinopsis A Love Other Than Yours, Kisah Cinta 10 Tahun yang Bikin Gemes

JAKARTA - Drama Korea memiliki daya tariknya sendiri, dari alur cerita yang sering kali relate dengan kehidupan sehari-hari, sampai pesona para aktor dan aktrisnya. Salah satu drakor yang mencuri perhatian adalah A Love Other Than Yours.

Alur cerita dan chemistry para pemain A Love Other Yours sukses bikin para pencinta drama Korea gemas dengan berbagai adegan mereka.

Sinopsis A Love Than Yours

(Foto: KBS)

A Love Other Than Yours mengikuti cerita Nam Goong Ho (Seo Kang Joon), seorang asisten manager di sebuah perusahaan, dan Lee Mi Do (Ahn Eun Jin), yang meniti karier sebagai sutradara film. Mereka merayakan 10 tahun jalinan asmara mereka. Sayang, emosi yang tidak biasa tiba-tiba muncul di tengah kenyamanan kisah asmara mereka.

Keduanya berada di persimpangan antara pernikahan dan perpisahan. Pasangan romantis yang selalu bersama itu mulai mempertanyakan bagaimana masa depan hubungan mereka.

Namun, Nam Goong Ho akhirnya memutuskan untuk melamar sang kekasih. Tetapi, Lee Mi Do memiliki dilema besar setelah bertemu dengan kekasih baru, walaupun hubungannya belum berakhir.