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Lee Bo Young dan Kang Tae Oh Siap Akting Bareng di Drakor Baru, Tayang 2027!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |20:02 WIB
Lee Bo Young dan Kang Tae Oh Siap Akting Bareng di Drakor Baru, Tayang 2027!
Lee Bo Young dan Kang Tae Oh Siap Akting Bareng di Drakor Baru. (Foto: ENA)
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JAKARTA - Lee Bo Young dan Kang Tae Oh tengah bersiap untuk kembali ke layar kaca. Kedua bintang itu dipastikan bermain dalam drama berjudul Divorce Investigator Hong Mal Geum. 

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh ENA pada Selasa (6/10/2026). Bergenre keluarga yang dibalut dengan sentuhan komedi dan berlatar hukum, drama ini diagendakan tayang pada paruh pertama 2027 nanti. 

Meski tahun belum berganti, tampaknya para penggemar drama Korea mulai bersiap-siap dengan berbagai cerita baru yang telah menanti pada 2027. 

Lee Bo Young. (Foto: Instagram/@)
Lee Bo Young. (Foto: Instagram/@lee.b0.young)

Divorce Investigator Hong Mal Geum menceritakan tentang Hong Mal Geum yang diperankan Lee Bo Young. Dia digambarkan sebagai seorang ibu tunggal dengan tiga buah hati. Dia menjadi penyidik usai mengalami perceraian dan bakal menghadapi berbagai kasus domestik. 

Kang Tae Oh. (Foto: Instagram/@)
Kang Tae Oh. (Foto: Instagram/@kto940620)

Sementara, Kang Tae Oh disebut akan memerankan Charles Kim, pengacara andal dengan tingkat kemenangan 100 persen. Sosok ini memiliki karakter yang memprioritaskan uang di atas segalanya, termasuk rasa tanggung jawab yang diharapkan dari seorang profesional hukum. 

Sayang, keduanya memiliki kisah pertemuan yang pahit. Lantaran, Charles Kim merupakan pengacara dari mantan suami Hong Mal Geum yang bisa mendapatkan hasil menguntungkan bagi mantan suaminya.

Sampai saat ini, masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai hari dan jam penayangan. 

(ant)

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