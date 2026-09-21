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Animasi Merah Putih: One for All Bakal Dibuat Live-Action, Rencana Syutingnya di Yogyakarta

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |14:01 WIB
Animasi Merah Putih: One for All Bakal Dibuat Live-Action, Rencana Syutingnya di Yogyakarta
Merah Putih One for All
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JAKARTA - Film animasi bertema kebangsaan yang sempat viral, Merah Putih: One for All, dipastikan bakal bertransformasi ke layar lebar dalam versi live-action.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh sang produser sekaligus sutradara, Endiarto. Ia menegaskan bahwa proyek alih wahana ini bukan sekadar wacana, melainkan sudah masuk dalam tahapan rencana nyata dari Perfiki selaku pemilik hak cipta (Intellectual Property).

Endiarto membeberkan, ide menggarap versi live-action ini berawal dari momen HUT RI pada Agustus lalu. Ia merasa heran lantaran minimnya karya baru yang mengangkat tema khusus tentang proklamasi kemerdekaan.

Berbeda dari versi animasinya, film live-action ini dirancang memiliki durasi standar film layar lebar bioskop, yakni mencapai 90 menit.

"Iya standar lah, paling lama kan ya kita 90 menit lah, standar untuk real movie lah," ujar Endiarto saat dihubungi awak media belum lama ini.

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