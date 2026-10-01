Plot Twist Bikin Dugaan Penonton Meleset, Film Lobang Buaya Resmi Tayang di Bioskop

JAKARTA — Film horor-misteri, Lobang Buaya resmi meneror layar lebar di seluruh jaringan bioskop Indonesia mulai hari ini, Kamis (1/10/2026) yang akhirnya menjawab rasa penasaran publik. Kolaborasi rumah produksi Adhya Pictures dan Dapur Film ini menyuguhkan kisah pembunuhan berantai berlatar satu tahun sebelum meletusnya peristiwa kelam 30 September 1965.

Cerita berpusat pada penugasan Letnan Soegeng (diperankan oleh Baskara Mahendra) yang dikirim untuk mengusut serangkaian pembunuhan keji di Desa Lobang Buaya. Kasus ini menghadirkan misteri ganjil karena eksekusi maut selalu terjadi tepat pada tanggal 30 sepanjang tahun 1964.

Situasi kian mencekam ketika saksi mata kerap melihat penampakan sesosok arwah wanita berpunggung bolong di setiap lokasi pembantaian. Penonton diajak memecahkan teka-teki: apakah teror ini murni ulah entitas supernatural, atau ada dalang berdarah dingin yang jauh lebih kejam di balik rentetan tragedi tersebut?

Bukan Horor Biasa: Penonton Gala Premiere Akui Terjebak Rentetan Plot Twist

Daya tarik utama film besutan sutradara Hanung Bramantyo ini terbukti saat gala premiere di Epicentrum XXI. Sejumlah penonton dan figur perfilman yang telah menyaksikan lebih dulu sepakat bahwa kekuatan Lobang Buaya bukan sekadar penampakan horor atau investigasi pembunuhan berantai, melainkan struktur cerita dengan multi plot twist yang mewajibkan penonton duduk terpaku hingga detik terakhir demi menemukan dalang sesungguhnya.

Aktor Dennis Adhiswara secara blak-blakan membagikan pengalamannya yang berulang kali terkecoh oleh skenario film. “Dugaan saya selalu salah, karena ternyata plot twist-nya berlipat! Udah kayak bunga bank ya, berlipat-lipat!” ucap Dennis sembari tertawa takjub usai menyaksikan pemutaran perdana.

Aktor kenamaan Reza Rahadian turut memuji keberanian Hanung Bramantyo meramu latar sejarah ke dalam formula fiksi misteri yang segar.

“Filmnya seru, menegangkan! Dan memberikan perspektif yang seru dan asik. Mas Hanung memberikan interpretasi yang berbeda, dengan latar belakang sebuah peristiwa besar tapi dengan angle yang berbeda. Jadi nontonnya kaget, ternyata dibawanya ke sana!” tutur Reza.