Asha Assuncao Raih Trofi Aktris Terpopuler ITA 2026: Oh My God, I’m So Blessed!

JAKARTA - Asha Assuncao sukses membawa pulang trofi Aktris Terpopuler dalam ajang Indonesian Television Awards (ITA) 2026 yang digelar di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Sabtu (26/9/2026) malam.

Penghargaan tersebut, diakui Asha, menjadi trofi perdana yang diraihnya sejak debut akting pada 2018. “Oh my God, enggak menyangka bakal menang dan memegang trofi ini. I’m so thankful, I’m so blessed, I’m so grateful,” ujarnya antusias.

Asha Assuncao Raih Trofi Aktris Terpopuler ITA 2026: Oh My God, I’m So Blessed! (Foto: Mei Sada Sirait|Okezone)

Saking tidak menyangka keluar sebagai pemenang, Asha sempat terlihat bingung saat memegang piala pertamanya. Ia bahkan sampai memastikan kembali kepada wartawan bahwa benda yang ditentengnya tersebut adalah piala kemenangannya.

Aktris 25 tahun itu mengungkapkan, kemenangannya terasa semakin spesial karena mendapat dukungan dari cast, tim produksi, hingga penggemar sinetron Terikat Janji. “Tanpa mereka, aku tentu tidak akan di sini dan memegang piala ini,” imbuhnya.

Kemenangan tersebut, menurut aktris berdarah Portugis-Indonesia itu, menjadi hadiah atas kerja kerasnya dalam menghidupkan karakter Davina di sinetron Terikat Janji. “Karena ini piala perdanaku, jujur aku bangga banget. Puji Tuhan, perjuangan selama ini akhirnya terbayarkan.”

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Asha Assuncao mempersembahkan penghargaan Aktris Terpopuler ITA 2026 tersebut untuk seluruh cast dan kru yang telah bekerja keras dalam memproduksi sinetron Terikat Janji. Dia juga berterima kasih kepada penonton dan fans yang mendukungnya.

“I love you all. Ini semua untuk kalian yang selalu mendukung kami. Terima kasih sudah selalu mensupport kami ya dalam naik dan turunnya Terikat Janji. Terima kasih banyak atas doa baiknya,” ungkap sang aktris.*



(SIS)

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