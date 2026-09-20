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Billy Christian Bikin POTE Tak Cuma Andalkan Jumpscare namun Mainkan Psikologis Penonton

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |22:02 WIB
Billy Christian Bikin POTE Tak Cuma Andalkan Jumpscare namun Mainkan Psikologis Penonton
POTE
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JAKARTA - Sutradara Billy Christian punya alasan tersendiri tertarik menggarap serial horor orisinal Vision+ berjudul POTE. Baginya, sosok POTE menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan entitas horor Indonesia yang selama ini kerap diangkat ke layar.

Billy mengaku langsung tertarik ketika pertama kali mendapat tawaran untuk menyutradarai POTE. Bukan hanya karena genre horor, tetapi karena sosok POTE sendiri masih memberikan ruang yang luas untuk dikembangkan secara kreatif.

“Iya. Awal-awal ketika saya ditawarkan Pote ini, sangat tertarik sekali karena entitasnya, hantunya tuh berbeda dari kebanyakan yang sudah ditawarkan produser ke saya sebelumnya,” kata Billy Christian saat ditemui dalam press screening POTE pada Sabtu (19/9/2026).

Menurut Billy, cerita horor Indonesia selama ini cukup sering berkutat pada sosok-sosok hantu yang sudah dikenal masyarakat. Sementara POTE menawarkan karakter yang belum banyak diangkat ke dalam film maupun serial.

“Biasanya kan hantu Indonesia yang kebanyakan itu-itu aja. Jadi Pote ini menyajikan sesuatu yang baru dan belum pernah diangkat ke film atau series sebelumnya,” ujarnya.

Ketertarikan Billy semakin besar karena sosok POTE tidak memiliki gambaran visual yang begitu baku. Kondisi itu justru membuka kesempatan baginya dan tim untuk menentukan sendiri bagaimana Pote akan direpresentasikan dalam serial.

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Topik Artikel :
Vision+ Series Vision+ POTE
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