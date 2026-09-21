VISION+ Kini Hadir di Hisense TV, Hadirkan Hiburan Lengkap hingga Serial Horror POTE

JAKARTA – VISION+ resmi tersedia di Hisense TV melalui platform VIDAA OS, memudahkan pengguna menikmati berbagai tayangan hiburan hingga pertandingan olahraga favorit langsung dari layar TV. Melalui aplikasi VISION+ di VIDAA OS, pengguna dapat mengakses berbagai pilihan konten tanpa memerlukan perangkat tambahan, mulai dari film, series, Live TV, hingga tayangan olahraga premium dengan pengalaman menonton yang lebih nyaman di rumah.

Satu Layar untuk Beragam Hiburan Favorit

Kini, menikmati hiburan di rumah semakin mudah melalui satu aplikasi. Pengguna dapat menyaksikan berbagai konten VISION+, mulai dari film, serial, Live TV, hingga pertandingan olahraga favorit.

Bagi penggemar olahraga, VISION+ menghadirkan berbagai kompetisi bergengsi seperti MotoGP, Formula 1, UEFA Champions League, LaLiga, AFC Champions League Two, serta beragam tayangan olahraga premium lainnya. Sementara untuk pencinta film dan series, tersedia berbagai VISION+ Originals dan film blockbuster pilihan, salah satunya adalah POTE, serial bergenre horror, drama, dan thriller yang dibintangi oleh Audi Marissa, Dito Dermawan, Fandy Christian, dan pemain lainnya, menghadirkan kisah misterius tentang teror di Pulau Marunda yang bermula dari sebuah kutukan.

Dengan pilihan konten yang beragam, pengguna dapat menikmati berbagai pengalaman hiburan, mulai dari menyaksikan pertandingan olahraga, marathon series, hingga menguji keberanian lewat tayangan horror. Pengalaman Menonton Lebih Maksimal dengan Hisense UX Kehadiran VISION+ di Hisense TV semakin optimal dengan dukungan teknologi dari Hisense UX, TV premium flagship yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman hiburan berkualitas tinggi di rumah.