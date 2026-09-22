Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 79: Elio Berusaha Buktikan Kenzo Anak Arumi

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Arumi hancur ketika Alex hanya mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja dan suatu saat akan dikembalikan. Saat Arumi mengancam menempuh jalur hukum, Alex justru balik mengancam akan menuntut TMC Hospital jika Arumi tidak menyerahkan Kenzo. Demi melindungi Elio dan rumah sakit, Arumi akhirnya terpaksa mengalah. Melihat Arumi menangis dalam pelukannya, Elio semakin geram dan bertekad membongkar kebohongan Alex.

Sementara itu, Rio nyaris panik ketika Wulan melihat pesan dari Celia di ponselnya. Namun, Wulan justru menyimpan nomor Rio dengan nama “Yanto teman Via” dan berniat membantunya mendekati Via. Di sisi lain, Celia mengabarkan bahwa Dokter Lisa bersedia ditemui. Pertemuan ini menjadi prioritas Rio, terlebih Lisa mungkin menyimpan informasi penting tentang Laura dan keberadaan anak Arumi.

Di TMC Hospital, Kevin kembali membuat Laura kesal saat menggoda kebiasaannya menolak makanan rumah sakit. Sementara itu, Elio berusaha menenangkan Arumi dan berjanji akan memberikan jawaban tentang anaknya dalam beberapa hari. Setelah mengantar Arumi pulang, Elio bahkan berjanji akan menjemputnya keesokan pagi untuk menunjukkan sesuatu. Namun, tanpa sepengetahuan Arumi, Elio justru membawa pergi outer yang dikenakannya saat bersama Kenzo. Ia teringat bagaimana Arumi menggunakan outer tersebut untuk mengusap air liur Kenzo.

Mungkinkah outer itu menyimpan jejak biologis yang bisa menjadi bukti bahwa Kenzo adalah anak kandung Arumi? Akankah outer milik Arumi benar-benar menyimpan bukti yang dapat membuktikan Kenzo adalah anak kandungnya? Lalu, apakah pertemuan Rio dengan Dokter Lisa akan membuka rahasia Laura dan keberadaan anak Arumi?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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