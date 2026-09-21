Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 78: Kebenaran Kenzo Mulai Terkuak!

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Celia mulai menyusun siasat untuk memaksa Alex mengungkap kebenaran tentang anak Arumi. Sementara itu, Elio justru kegirangan setelah mengetahui dirinya menjadi bahan lelucon dalam video Arumi. Ditambah perhatian kecil Arumi saat mengantarkan kopi, Elio semakin yakin bahwa benih cinta mulai tumbuh di antara mereka.

Namun, suasana berubah tegang ketika Laura mendadak sakit parah dan harus dirawat di TMC Hospital. Saat Alex membawa Kenzo ke IGD, Arumi tanpa sengaja melihatnya dan langsung mengejar Alex untuk menuntut jawaban tentang anaknya. Alex berusaha menjauhkan Arumi, bahkan mendorongnya, hingga Elio datang melindungi Arumi. Tangisan Kenzo yang terus meronta ingin meraih Arumi akhirnya membuat Alex terpaksa menyerahkan bayi itu. Seketika Kenzo tenang dipelukan Arumi.

Melihat kedekatan Kenzo dan Arumi, Elio semakin yakin bahwa ada kebenaran besar yang disembunyikan Alex. Elio pun mendesak Alex untuk berhenti berbohong, mengaku telah mengantongi banyak bukti dan hanya tinggal menunggu waktu untuk membuktikan bahwa Kenzo adalah anak Arumi. Alex tercekat, tetapi ketika akhirnya mendekati Arumi, harapan sang ibu justru kembali dihancurkan. Alex tetap memilih berbohong, mengatakan bahwa anak Arumi baik-baik saja dan suatu saat akan dikembalikan.

Arumi menangis hancur. Tak berhenti di situ, Alex malah mengancam akan menuntut TMC Hospital jika Kenzo tidak diserahkan! Demi melindungi Elio dan rumah sakit, Arumi terpaksa mengalah. Melihat kesedihan Arumi, Elio langsung memeluknya dengan penuh perhatian.

Akankah Elio berhasil membongkar kebohongan Alex dan merebut kembali Kenzo untuk dikembalikan ke pelukan Ibu kandungnya ?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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