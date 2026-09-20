Tantangan Fergie Brittany Berperan Jadi Keira dalam Series POTE

JAKARTA - Fergie Brittany dipercaya menghidupkan lakon Keira dalam series horor terbaru VISION+ berjudul POTE. Meski terlihat tenang dan dewasa, Keira sebenarnya perempuan yang menyimpan rapat perasaannya.

“Keira itu sebenarnya bukannya tenang dan dewasa. Dia lebih memendam banyak hal sendiri. Makanya, dia diam saja gitu,” tutur sang aktris dalam konferensi pers, pada 19 September 2026.

Tantangan Fergie Brittany Berperan Jadi Keira dalam Series POTE. (Foto: VISION+)

Untuk mendalami karakter Keira, Fergie Brittany tidak hanya mengandalkan gambaran karakter yang ada di dalam naskah. Ia juga mengikuti arahan Billy Christian sebagai sutradara dan mencoba memahami kondisi Keira dari sudut pandang karakter itu sendiri.

“Untuk mengembangkan karakter Keira, aku hanya mengikuti skrip dan arahan Mas Billy (sutradara) karakter Keira itu mau diapain,” ujarnya.

Setelah memahami arahan sang sutradara, Fergie Brittany mencoba menggali lebih jauh karakter Keira. Salah satu caranya dengan membayangkan dirinya benar-benar berada di posisi Keira.

Tantangan Fergie Brittany Berperan Jadi Keira dalam Series POTE. (Foto: VISION+)

Pendekatan tersebut menjadi cara Fergie untuk membangun karakter Keira agar sikap diamnya tidak sekadar terlihat sebagai sifat pendiam. Ada emosi dan hal-hal yang disimpan di balik sikap tersebut.

Menariknya, ketika ditanya apakah dirinya juga termasuk orang yang suka memendam perasaan seperti Keira, Fergie tidak langsung memberikan jawaban pasti. “Enggak tahu ya,” katanya sambil tertawa.*

(SIS)

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