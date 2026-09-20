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Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 77: Konflik Alex dan Laura Semakin Memanas

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |19:02 WIB
Sinopsis <i>Terlanjur Mencintaimu</i> Eps 77: Konflik Alex dan Laura Semakin Memanas
Terlanjur Mencintaimu
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JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kevin diam-diam menggali informasi tentang anak Arumi kepada Wulan. Namun saat Kevin menyebut nama Kenzo dan mengungkit tulisan misterius di buku Imas, “Siapa sebenarnya Kenzo?”, Wulan mendadak panik hingga gelas di tangannya terlepas! Wulan buru-buru menyangkal mengetahui apa pun, tetapi reaksi tersebut justru membuat Kevin semakin yakin bahwa Wulan sedang menyembunyikan rahasia besar tentang Kenzo!

Di sisi lain, konflik Alex dan Laura semakin memanas. Alex menyalahkan Laura karena kepura-puraan soal anak justru membuat masalah mereka semakin rumit. Ketika Celia tiba-tiba menelepon dan meminta melihat Kenzo, hati Alex pun tersentuh. Celia yang tak kuasa menahan rindu akhirnya melunak demi cucunya. Tetapi Laura tanpa sengaja mendengar percakapan tersebut dan mulai curiga hubungan Alex dan Celia kembali berubah.

Sementara itu, hasil tes DNA dari sweater semakin membuat Celia yakin bahwa Laura dan Alex mungkin menyimpan keterlibatan dalam hilangnya anak Arumi. Di TMC, Arumi masih terpukul karena hasil pemeriksaan sweater belum mampu mengungkap keberadaan anaknya. Kevin berusaha menghiburnya dan berhasil membuat Arumi kembali tersenyum. Melihat kedekatan mereka, Elio diam-diam terbakar cemburu. Namun di balik rasa cemburunya, Elio justru semakin merangkai semua petunjuk tentang Kenzo.

Benarkah Kenzo adalah anak Arumi yang selama ini hilang? Dan jika dugaan Elio benar, apakah Wulan, Laura, dan Alex selama ini telah menyembunyikan kenyataan tersebut dari Arumi?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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