Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mediasi Gagal, Proses Cerai Arya Saloka dan Putri Anne Berlanjut

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |12:38 WIB
Mediasi Gagal, Proses Cerai Arya Saloka dan Putri Anne Berlanjut
Mediasi Gagal, Proses Cerai Arya Saloka dan Putri Anne Berlanjut (Foto: IG Arya dan Putri Anne)
A
A
A

JAKARTA – Proses perceraian antara Arya Saloka dan Putri Anne terus berlanjut. Sidang kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (14/5/2025), namun keduanya kembali absen dalam persidangan tersebut.

Majelis hakim sempat menunggu kehadiran Putri Anne selaku pihak termohon, mengingat pada sidang sebelumnya ia juga tidak hadir, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum.

Sementara itu, Arya Saloka tetap diwakili oleh kuasa hukumnya, Noverizky Tri Putra. Aktor yang tengah sibuk promosi film ini memilih untuk tidak hadir di ruang sidang.

“Hakim menyatakan sidang masuk ke agenda pembuktian. Nanti akan ada dokumen dan kemungkinan saksi yang dihadirkan untuk memperkuat proses perceraian,” jelas Noverizky usai persidangan.

Mediasi Gagal, Proses Cerai Arya Saloka dan Putri Anne Berlanjut
Mediasi Gagal, Proses Cerai Arya Saloka dan Putri Anne Berlanjut

Menurut penjelasan sang pengacara, Arya dan Putri Anne diketahui sudah tidak tinggal serumah selama tiga tahun terakhir. Meski begitu, hubungan keduanya masih berlangsung baik, terutama demi anak.

“Anaknya tinggal bersama Mbak Putri. Tapi Mas Arya tetap diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu, jalan-jalan, bahkan menginap di rumah Mas Arya. Tidak ada konflik terkait itu,” lanjut Noverizky.

Keduanya disebut memiliki keinginan yang sama untuk menyelesaikan proses perceraian ini secepat mungkin, demi kenyamanan dan masa depan anak mereka.

“Mereka sama-sama ingin cepat selesai, supaya bisa fokus ke jalan hidup masing-masing dan tetap menjaga keharmonisan demi anak,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167555/arya_saloka-uV07_large.jpg
Arya Saloka Dituding Tone Deaf Imbas Unggah Kalimat Cinta di Tengah Ramai Aksi Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142745/arya_saloka-cmZd_large.jpg
Arya Saloka dan Putri Anne Resmi Cerai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138945/arya_saloka_dan_putri_anne-zI9N_large.jpg
Arya Saloka dan Putri Anne Tak Pernah Hadir Sidang, Permohonan Cerai Bakal Dibatalkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135136/arya_saloka-B2IR_large.jpeg
Cerai dari Putri Anne, Arya Saloka Cuma Lempar Senyuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135112/arya_saloka-VY0g_large.jpg
Arya Saloka Serahkan Hak Asuh Anak ke Putri Anne, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135018/arya_saloka-LXgz_large.jpg
Arya Saloka Jawab Isu Ceraikan Putri Anne karena Isu Orang Ketiga 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement