Dari Romansa Hingga Thriller, Ada 20.000+ Episode Microdrama Seru di V+Short

JAKARTA – Hadir sebagai jawaban atas kebutuhan hiburan yang praktis, V+Short menawarkan cara baru dalam menikmati cerita. Lebih dari sekadar platform streaming biasa, daya tarik utama V+Short berpusat pada ketersediaan lebih dari 20.000+ episode microdrama yang siap diakses kapan saja. Aplikasi ini dirancang khusus untuk gaya hidup modern yang cepat, setiap episode berdurasi singkat 1–3 menit, namun tetap menghadirkan alur cerita yang utuh, padat emosi, dan penuh kejutan.

Untuk mulai nonton berbagai microdrama serunya, Anda dapat langsung mengunduh V+Short dengan klik link di sini.

Dengan koleksi 20.000+ episode yang terus bertambah, V+Short memastikan penonton tidak akan pernah kehabisan tontonan seru yang menghibur. Selalu ada judul baru yang ditambahkan setiap hari. Di mana pun berada, ribuan cerita menarik siap menemani sela-sela waktu senggang tanpa menyita banyak waktu.

V+Short didukung oleh studio produksi in-house profesional yang memadukan keahlian tim kreatif dengan integrasi teknologi AI (Artificial Intelligence) yang sangat berpengalaman. Koleksi microdrama yang ada di V+Short mencakup tayangan global dari berbagai belahan dunia, mulai dari serial mikro khas China yang emosional hingga cerita Western, semuanya digarap oleh para ahli drama.



Penonton dapat dengan mudah menjelajahi bermacam genre mulai dari drama romantis, komedi yang menyegarkan, kisah romansa nan manis, horor mencekam, aksi mendebarkan, hingga thriller yang memicu adrenalin. Tak hanya itu, V+Short juga menghadirkan berbagai tema cerita unik favorit penonton seperti konflik perbedaan kelas sosial, romansa ala Cleaning Lady to Mrs. CEO, misteri rahasia keluarga, konflik warisan, pernikahan kontrak, perjodohan, drama perselingkuhan, hingga kisah fantasi seru seperti time travel dan dunia mistis vampir.

Seluruh tayangan microdrama di V+Short hadir dalam format vertikal yang sangat fleksibel dan nyaman ditonton melalui layar smartphone. Pengalaman menonton berbasis vertikal ini sangat ideal untuk dinikmati di sela-sela aktivitas harian. Untuk mulai menikmati pengalaman menonton microdrama tanpa ribet, aplikasi V+Short dapat didownload melalui Google Play Store maupun Apple App Store.

(kha)

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