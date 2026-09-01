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Carissa Perusset Ngaku Trauma Bonding dengan Pangeran Lantang Usai Main Bareng di Film Horor

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |23:03 WIB
Carissa Perusset <i>Ngaku Trauma Bonding</i> dengan Pangeran Lantang Usai Main Bareng di Film Horor
Cast film Suanggi
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JAKARTA - Aktor muda Pangeran Lantang, dipercaya memerankan karakter Beni dalam proyek film horor berjudul Suanggi: Ilmu Kutukan. Ia mengakui bahwa dirinya menjadi pusat dari segala petaka dalam alur cerita.

Beni sendiri bukanlah korban yang terjebak dalam situasi mistis, melainkan sosok yang justru membawa kegaduhan bagi orang-orang di sekitarnya.

"Aduh, takut spoiler itu. Ya, sedikit aja. Kayaknya... (Beni itu) penyebab dari kekacauan. Bisa dibilang (saya penyebabnya)," ujar Pangeran Lantang dengan nada bercanda saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Pengakuan Pangeran ini pun langsung ditanggapi oleh lawan mainnya, Carissa Perusset. Carissa yang berperan sebagai Gia, kekasih Beni dalam film tersebut, mengaku tertekan karena harus menghadapi teror mengerikan akibat ulah karakternya Pangeran.

Carissa bahkan berkelakar bahwa jika bisa memilih, karakternya lebih baik tidak pernah bertemu dengan Beni agar tak perlu mengalami trauma yang begitu dalam.

Apalagi, Gia harus ikut terseret hingga ke tanah Papua demi mengikuti sang kekasih.

"Kalau untuk pertanyaan itu, mungkin... kayaknya gak usah ketemu Beni kali ya? (Tertawa). Sialnya sampai, ya kalian lihat sendiri kan? Parah banget Beni, ngajak pacarnya... Oh ya, trauma bonding ini, trauma bonding," tutur Carissa Perusset.

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