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Usai Parasite, Cho Yeo Jeong Kembali Perankan Karakter Penuh Rahasia di Drama Baru

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |22:02 WIB
Usai Parasite, Cho Yeo Jeong Kembali Perankan Karakter Penuh Rahasia di Drama Baru
Cho Yeo Jeong
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JAKARTA - Aktris Korea Selatan Cho Yeo Jeong kembali mencuri perhatian. Usai sukses lewat film Parasite enam tahun lalu, kini Cho Yeo Jeong kembali memerankan karakter yang menyimpan banyak rahasia dalam drama terbaru berjudul The Affair Was Just the Beginning.

Serial yang mulai tayang pada 31 Juli 2026 itu mempertemukan Cho Yeo Jeong dengan Kim Hye Soo, Kim Ji Hun, dan Kim Jae Chul. Berbeda dengan perannya di Parasite sebagai istri konglomerat yang tidak menyadari berbagai rahasia di sekelilingnya, kali ini ia justru menjadi sosok yang menyembunyikan konflik dalam kehidupannya sendiri.

Cho Yeo Jeong berperan sebagai Su-jeong, seorang dokter kulit yang terlihat mapan dan memiliki kehidupan sempurna. Namun di balik citra tersebut, ia tengah menghadapi proses perceraian yang rumit dengan mantan suaminya, Bo-seong.

Konflik cerita berawal ketika Kyung-hee, karakter yang diperankan Kim Hye Soo, mulai mencurigai suaminya berselingkuh. Saat mengikuti sang suami, ia justru menemukan fakta yang jauh lebih mengejutkan.

Hingga akhirnya memaksa kedua pasangan menyimpan sebuah rahasia demi mempertahankan keluarga dan status sosial mereka. Peran ini menjadi warna baru bagi Cho Yeo Jeong. 

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Topik Artikel :
Berita Film KDrama Cho Yeo Jong
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